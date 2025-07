Ça y est ! Le jeu mobile phénomène Pokemon Pocket annonce enfin le changement demandé de longue date par les joueuses et les joueurs. Il était plus que temps.

La nouvelle était attendue pour cet été, elle est enfin tombée. Pokemon Pocket, le jeu de cartes à jouer et à collectionner, opère un changement important pour l'une de ses dernières fonctionnalités. Comme quoi, le mécontentement des utilisatrices et utilisateurs aura été entendu. Cependant, tout ne satisfait pas encore tout le monde.

Pokemon Pocket tente de trouver un entre-deux

Depuis son lancement en octobre 2024, Pokemon Pocket a déjà connu bien des changements. Le mobile de Creatures Inc. et DeNa a accueilli plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi elle, le système d'échange était probablement ce que les fans attendaient le plus pour retrouver l'expérience qu'ils avaient dans la vraie vie avec les fameuses cartes.

Malheureusement, le fonctionnement de ce dernier a plutôt fait des mécontents. Les joueuses et joueurs n'ont pas tardé à exprimer leur colère face à un système trop contraignant pour Pokemon Pocket. À la fois, il demande l'utilisation d'une monnaie in-game (les jetons) et limite les cartes qu'il est possible d'échanger. Certains de ces points vont très bientôt être revus.

En effet, les équipes derrière Pokemon Pocket ont enfin annoncé leur plan. Le 29 juillet prochain, une mise à jour sera déployée à 3 heures du matin pour abolir le système d'échange actuel. Cela marquera l'abandon des Jetons Échange, à la place desquels vous utiliserez alors de la Poudre Éclat, toujours pour les cartes de rareté ♦︎♦︎♦︎, ♦︎♦︎♦︎♦︎ et ★. En outre, vous pourrez indiquer les cartes que vous rechercher aux autres joueurs.

Le nouveau système d'échange vous fera remporter deux fois plus de Poudre Éclat chaque fois que vous tomberez sur une carte que vous aviez déjà dans un booster. Aussi, les équipes de Pokemon Pocket vous proposent de troquer dans la Boutique vos jetons actuels après que leur utilisation aura été bannie :

Sablier Booster x 1 / 60 = Jeton Échange x 1

Poudre Éclat x 10, x 100 ou x 1000 (illimité) = Jeton Échange x 1, x 10 ou x 100





© DeNa et Creatures Inc. / The Pokémon Company.

Un système d'échange qui peut encore se bonifier

La future mise à jour de Pokemon Pocket entrainera une maintenance du système d'échange. Il sera inaccessible du 25 au 30 juillet. C'est le prix à payer pour enfin donner plus d'importance à la Poudre Éclat. Jusqu'ici, celle-ci servait uniquement à acheter des effets cosmétiques pour vos cartes. C'est déjà un point intéressant.

Mais, le nouveau système continuera d'être contraignant aux yeux d'une part des joueuses et joueurs. Sous la publication X (ex-Twitter) de Pokemon Pocket à ce sujet, les commentaires soulignent cet état de fait. Beaucoup réclament toujours de pouvoir échanger des cartes avec un niveau de rareté supérieur à une étoile, ainsi que les Promo. Malheureusement, ce n'est pas à l'ordre du jour pour les équipes de développement.