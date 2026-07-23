Alors que la fin du mois approche, DeNa et Creatures Inc font enfin l'annonce tant attendue pour Pokémon Pocket. La nouvelle extension va plaire à beaucoup de joueurs.

Votre collection va encore s'agrandir. Les équipes de Pokemon Pocket lèvent le voile sur le booster B4 baptisé “Domination céleste”. Dans une semaine, le 30 juillet 2026, vous pourrez partir à la recherche de nouvelles cartes parmi lesquelles un impressionnant Méga-Rayquaza-ex. En parallèle, une tonne de nouveaux événements se préparent.

Pokemon Pocket annonce le booster Domination céleste

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pokemon Pocket n'a pas fini de vous submerger de méga-évolutions, comme le prouve l'annonce de l'extension Domination céleste (« Ruler of the Skies »). Mettant en vedette Mega-Rayquaza-ex, on sait déjà officiellement qu'elle contiendra des cartes Méga-Métalosse-ex et Méga-Gallame-ex.

Et pour le coup, c'est un vrai changement d'ambiance par rapport au booster Jours heureux de juin. Pokemon Pocket place sa prochaine extension, Domination céleste, sous le signe de la tension ombrageuse. Rayquaza, le légendaire star de Pokémon Émeraude et maître des cieux, promet de faire trembler les monstres de poche qui habitent la ville. Vous êtes prêts ? On vous donne la date de sortie.

Quand sort le booster Domination céleste ?

La Pokémon Company ne vous fera pas languir trop longtemps pour l'extension B4. Vous pourrez ouvrir vos premiers boosters Domination céleste sous iOS et Android dès le jeudi 30 juillet 2026. Il sera disponible dès 3 heures du matin, après une mise à jour.

Le calendrier d'été se complète pour Pokemon Pocket

Pour accompagner la sortie de l'extension Domination céleste dans Pokemon Pocket, plusieurs événements auront lieu tout le mois d'août afin de mettre ses cartes en valeur :

De fin juillet à fin août : fin des missions collection de cartes.

: fin des missions collection de cartes. Fin juillet à début août : lancement de missions événement pour l'été avec des boosters à la clé et d'autres récompenses.

: lancement de missions événement pour l'été avec des boosters à la clé et d'autres récompenses. Du début à la mi-août : nouvel événement insigne Domination céleste pour affronter d'autres joueuses et joueurs en versus, en plus de missions d'échange et de partage.

: nouvel événement insigne Domination céleste pour affronter d'autres joueuses et joueurs en versus, en plus de missions d'échange et de partage. Mi-août jusqu'à la fin du mois : lancement de l'événement butin Méga-Démolosse-ex pour gagner des boosters promo série B, vol.11 et retour des boosters de Luxe ex.