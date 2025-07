Bonne nouvelle pour les joueurs de Pokémon Pocket : du contenu gratuit est disponible, et il ne faut que quelques clics pour le récupérer. Voici comment l’obtenir facilement, sans se prendre la tête.

Si vous avez manqué l’annonce, il est encore temps de récupérer les récompenses gratuites offertes dans Pokemon Pocket. Pour célébrer l’événement en cours, une campagne spéciale Twitch a été lancée avec plusieurs bonus à la clé. Et bonne nouvelle : vous avez jusqu’au mercredi 23 juillet à 08h59 (UTC) pour en profiter.

Des cadeaux dans Pokemon Pocket… grâce à Twitch

Pas besoin de se compliquer la vie : pour récupérer les récompenses gratuites, il suffit de regarder un live Pokemon Pocket sur une chaîne partenaire. Plus vous regardez, plus vous débloquez de bonus, automatiquement. Ici, pas de hasard : seules vos minutes de visionnage comptent. Et les cadeaux valent le détour ! Voici un aperçu de ce qui vous attend :

La récompense Pokemon Pocket mise en avant dans cette campagne n’est autre que le Eevee Grove Twitch Drop. Il s’agit d’un objet cosmétique exclusif, conçu spécialement pour cet événement. Inspiré de l’univers d’Évoli, ce cadeau ravira les fans du petit Pokemon aux multiples évolutions. Que vous soyez collectionneur ou simplement à la recherche d’objets rares pour personnaliser votre expérience, ce drop vaut clairement le détour. Et comme il est réservé à cette opération, il pourrait ne plus être disponible une fois la date limite passée. Autrement dit : c’est maintenant ou jamais pour Pokemon Pocket.

Comment activer les Twitch Drops ?

Pour récupérer vos récompenses Pokemon Pocket sans rien oublier, voici les étapes à suivre :

Connectez votre compte Twitch à votre compte Pokemon Trading Card Game Pocket

à votre compte Pokemon Trading Card Game Pocket Regardez un stream éligible pendant 45 minutes

pendant 45 minutes Ouvrez votre inventaire Twitch Drops pour suivre votre progression

pour suivre votre progression Cliquez sur “Récupérer” une fois le palier atteint

une fois le palier atteint Vérifiez bien que vos comptes sont correctement liés pour recevoir le cadeau dans le jeu

Si vous avez vraiment la flemme de regarder un stream, rien ne vous empêche de faire tourner pendant que vous faites vos courses ou toute autre activité.

Source : Twitch