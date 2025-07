Pokemon Pocket profite de l'été pour lancer un nouvel événement, avec à la clé, comme on pouvait s’y attendre, une belle sélection de cartes et de contenus à gagner gratuitement.

L’événement d’été vient tout juste de commencer dans Pokemon Pocket, le jeu de cartes à collectionner disponible sur iOS et Android. Disponible du 17 au 30 juillet 2025, ce nouvel événement propose une série de missions spéciales permettant de récupérer de nombreuses récompenses, tout en introduisant un tout nouveau cadre de présentation : le Cadre 9 Cartes.

Des missions simples, mais généreuses sur Pokemon Pocket

Comme souvent avec les événements de Pokemon Pocket, il suffit de jouer un peu pour être bien récompensé. Les missions sont faciles à comprendre, rapides à faire, et surtout, elles permettent de gagner plein d’objets pratiques.

Voici ce que vous pouvez faire, et ce que vous pouvez obtenir :

Faire 3 tirages Wonder Pick : 12 Sabliers Merveille

: 12 Sabliers Merveille Faire 5 tirages Wonder Pick : encore 12 Sabliers Merveille

: encore 12 Sabliers Merveille Participer à 3 combats : 12 Sabliers de Paquet

: 12 Sabliers de Paquet Participer à 5 combats : 12 Sabliers de Paquet

: 12 Sabliers de Paquet Ouvrir 5 boosters avec de l’endurance : 50 Jetons d’échange

: 50 Jetons d’échange Ouvrir 10 boosters : 100 Jetons d’échange supplémentaires

: 100 Jetons d’échange supplémentaires Faire un échange : 100 Jetons d’échange encore

: 100 Jetons d’échange encore Envoyer un remerciement : 24 Sabliers d’échange

: 24 Sabliers d’échange Collecter 50 cartes : 6 Sabliers de Paquet

: 6 Sabliers de Paquet Collecter 100 cartes : 6 de plus

: 6 de plus Compléter 2 missions : 1 Cadre 9 Cartes

: 1 Cadre 9 Cartes Compléter 5 missions : 12 Sabliers de Paquet

: 12 Sabliers de Paquet Compléter 8 missions : encore 12 Sabliers de Paquet

Chaque petite action compte. On joue quelques parties sur Pokemon Pocket, on ouvre quelques boosters… et très vite, les récompenses s’accumulent. C’est aussi un bon moyen d’obtenir le nouveau Cadre 9 Cartes, sans effort particulier. Bref, si vous aviez mis le jeu en pause, c’est clairement le moment de vous y remettre !

Le cadre 9 cartes.

Le nouveau cadre 9 cartes fait sensation

La vraie nouveauté visuelle de cet événement est l’introduction du Cadre 9 Cartes dans les tableaux d’affichage de Pokemon Pocket. Ce nouvel élément de personnalisation permet aux joueurs d’afficher neuf cartes côte à côte dans une présentation élégante et inédite. Très apprécié par la communauté, ce cadre a déjà conquis les fans, comme en témoignent les réactions sur les réseaux sociaux. Pour débloquer ce cadre, il suffit de remplir deux missions spéciales parmi celles proposées. Il s'agit donc d'une récompense facile à obtenir pour les joueurs réguliers.

Outre l’aspect esthétique, ces missions permettent également d’accélérer la collection de cartes de Pokemon Pocket. En récupérant jusqu’à 100 cartes pendant l’événement, les joueurs peuvent cumuler des sabliers supplémentaires pour ouvrir encore plus de boosters. C’est donc un bon moment pour étoffer sa collection, notamment avec des cartes issues des séries comme Exode Dimensionnel, Gardiens Célestes ou encore Apex Génétique.

Source : The Pokemon Company