Le moins que l’on puisse dire, c’est que Creatures Inc et DeNA savent comment gâter leur communauté. Alors qu’un nouveau booster à thème, « La Clairière d’Evoli », vient tout juste de faire son apparition dans Pokemon Pocket, les équipes montrent qu’elles ne sont jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit de trouver toujours plus de façons de couvrir les joueurs de cadeaux. Pour preuve, au cours du week-end, un nouveau code spécial a été dévoilé afin de donner accès à du contenu gratuit.

Du contenu gratuit pour Pokemon Pocket

Annoncé à l’occasion d’une collaboration spéciale de Vtuber au Japon, ce nouveau code permet à tous les joueurs de Pokemon Pocket d’obtenir 24 paires de lunettes gratuitement. Et pour ce faire, la procédure est extrêmement simple : il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu, d’entrer votre ID de clientèle, d’ajouter le code cadeau « 33V33S5MM3R », et le tour est joué. Attention toutefois, celui-ci a une durée limitée : vous avez jusqu’au 31 août à 16h59 (heure française) pour en profiter.

Un événement à ne pas manquer

Profitons-en pour rappeler que l’événement butin Charmilly, lancé le 2 juillet dernier, continue de suivre son cours pour permettre aux joueurs de Pokemon Pocket d’obtenir jusqu’à cinq cartes promos uniques. En effet, en prenant part à des combats solo événementiels, vous pourrez alors débloquer cinq cartes inédites, allant de Sorbébé à Voltali, en passant par Draco, Nanméouïe et évidemment Charmilly. En revanche, notez bien que celles-ci ne pourront être obtenues que jusqu’au 12 juillet prochain à 7h59, après quoi il sera trop tard.

Ce nouvel événement s’inscrit dans le cadre de la dernière extension de Pokemon Pocket, « La Clairière d’Evoli », qui permet quant à elle de mettre la main sur plus d’une centaine de cartes inédites. Parmi elles : 69 cartes standards (dont les niveaux vont de ◊ à ◊◊◊◊), et 38 cartes rares (dont les niveaux vont de ☆ à ♛). Bref, autant dire que les fans de Pokemon ont plus que largement de quoi faire donc. Et nul doute que Creatures Inc et DeNA ont encore bien d’autres surprises sous la main pour l’avenir de Pokemon Pocket.