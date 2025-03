Pour éviter de se mettre à dos les millions de joueuses et joueurs, Pokemon Pocket va procéder à de gros changements. Premièrement, DeNA et Creatures Inc ont annoncé vouloir mettre fin aux jetons d'échange pour instaurer un nouveau système sur la Poudre Éclat. Une ressource qui s'obtient en ouvrant des boosters, la mécanique centrale du jeu. Ensuite, à une date encore inconnue, une option pour indiquer plus facilement les cartes que vous convoitez sera intégrée. Enfin, des réflexions sont toujours en cours vis-à-vis du système d'échange qui est est loin de plaire dans son état actuel. Les développeurs de Pokemon Trading Card Game Pocket cherchent en effet des solutions pour autoriser le troc des cartes promos et de rareté deux étoiles.

Un concurrent gratuit à Pokemon Pocket dévoilé en vidéo

Tandis que Pokemon Pocket met des choses en place pour s'améliorer afin que la hype ne s'essouffle pas, on apprend que le jeu va avoir de la concurrence. Un nouveau rival gratuit vient tout juste d'être annoncé par Bandai et il risque de parler à des millions de personnes. Le plus gros concurrent de la franchise Pokémon, Digimon, fera son retour dans Digimon Alysion. « Une nouvelle expérience Digimon Card Game commence sur les smartphones ! » explique la description YouTube du trailer d'annonce.

Comme Pokemon TCG Pocket, Digimon Alysion sera un titre free-to-play (gratuit) qui permettra aux utilisatrices et utilisateurs de jouer au jeu de cartes Digimon, avec de nouvelles cartes originales, des personnages et créatures inédits. Pour l'instant les informations sont bien maigres, mais dans le trailer d'annonce, on a un aperçu de Kanata Hondo, Futre, Valner Dragnogh et de Gemmon. De plus, on peut déjà se rendre compte de la future interface du jeu, notamment lors des combats.

Les premières réactions sur la Toile sont plutôt positives, mais certains espèrent toutefois une expérience plus consistante que celle de Pokemon Trading Card Game Pocket. « J'espère que c'est une vraie simulation comme Yu-Gi-Oh! Master Duel et pas simplifiée comme Pokemon Pocket et Yu-Gi-Oh! Duel Links. La taille du deck est la même que dans le jeu normal mais je n'ai pas vu d'effets sur les cartes » déclare par exemple un forumeur de Reddit. Digimon Aysion n'a pas encore de date de sortie, donc d'ici là, vous pouvez profiter du nouvel événement Pokemon Pocket qui se termine le 24 mars prochain.

Source : site Digimon Alysion.