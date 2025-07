Déjà largement installé en Asie, le marché du jeu mobile prend une place croissante par chez nous. Il faut dire qu'il est aidé par des propositions de plus en plus diverses. L'un des derniers titres à succès est tiré d'une immense franchise. Nous faisons évidemment référence à Pokemon Pocket. Cependant, un grand rival gratuit s'apprête à émerger. Vous pourriez même voir avant tout le monde s'il a de quoi faire de l'ombre aux monstres de poche.

Jouez en avance au nouveau concurrent de Pokemon Pocket

Les jeux de cartes ont la cote sur mobile. Adapter au format nomade, ils font en plus preuve d'une belle variété. C'est sur ce terrain bien rempli que la franchise Pokemon s'est installée avec deux titres : JCC Live et Trading Card Game Pocket. Cependant, elle va devoir bientôt faire face à sa rivale de toujours : Digimon !

En effet, Bandai Namco a annoncé le développement de Digimon Alysion. En plus de Story Time Stranger, la franchise culte a donc une proposition pour les fans. Celle-ci prendra place sur mobile sous forme de jeu de cartes à jouer et à collectionner free-to-play. Eh oui, comme Pokemon Pocket donc. La concurrence va être rude.

Cela dit, l'aspect combat sera davantage mis en avant dans ce Digimon Alysion, là où Pokemon Pocket se focalise un peu plus sur la collection. Vous aurez l'occasion de constituer des decks avec vos monstres préférés pour prendre part à des batailles en ligne qui rappelleront l'expérience d'un Hearthstone. De plus, de nouveaux personnages font leur apparition et des digivolutions inédites sont à découvrir. La bonne nouvelle, c'est qu'une phase de beta fermée va se lancer. Vous allez pouvoir tenter votre chance !

Comment participer à la beta de Digimon Alysion ?

Si vous avez aimé Pokemon Pocket ou que vous êtes un fan de l'univers Digimon, vous serez peut-être tenté d'essayer Alysion. Ça tombe bien, car Bandai va ouvrir une phase de beta avec 10 000 places à prendre sur iOS et Android.

Les inscriptions à la beta de Digimon Alysion sont ouvertes du 28 juillet au 3 août 2025. Le test aura ensuite lieu durant le mois d'août, mais les dates précises n'ont pas été communiquées. Les participant(e)s seront tiré(e)s au sort. Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site officiel.