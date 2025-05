Pokemon Pocket annonce très gros changements pour l'une de ses fonctionnalités principales et ça va faire plaisir aux fans qui ne jure que pour ce mode de jeu.

Pokemon Pocket ajoute chaque mois des nouveautés. Que ce soit des évènements permettant de gagner des cartes ultra rares et uniques, ou des extensions avec carrément des centaines de nouvelles cartes. Il se passe toujours quelque chose sur le jeu et prochainement, l’une de ses fonctionnalités les plus importantes va avoir le droit à de très gros changements, pour beaucoup attendus.

Pokemon Pocket va revoir l'une de ses fonctionnalités majeures

Le cœur de Pokemon Pocket c’est la collection de cartes, évidemment, mais il y a une autre fonctionnalité ultra importante à l’expérience, primordiale pour énormément de joueurs même : le PvP. Affronter d’autres joueurs pour se faire une place dans le classement et gagner des récompenses, c’est ce qui fait tenir des millions de joueurs sur le long terme. Si l’on ne manque clairement pas de cartes pour faire ses deck, le système de classement de Pokemon Pocket était injuste pour beaucoup de joueurs. C’est pour ça qu’avant même les changements attendus pour le système d’échange, ce sont les matchs classés qui vont être modifiés.

Pokemon Pocket annonce enfin que des modifications significatives seront appliquées dès le mois de juin au système de classement. Les joueurs seront alors récompensés pour leurs exploits lorsqu’ils enchaînent les victoires à hauts rangs, et ils ne seront plus rétrogradés en cours de saison pour certains rangs. L'objectif étant de maintenir une humeur plutôt positive et de récompenser les bons joueurs. En revanche, il y aura bien des relégations au début de chaque saison pour maintenir l'intérêt.

À partir de la fin de la saison du mois de juin, un bonus de victoire consécutive sera ajouté au rang Ultra Ball et au rang Master Ball.

À partir de la fin de la saison classée de Pokemon Pocket du mois de juillet, les joueurs ne seront plus rétrogradés des rangs suivants en milieu de saison : Master Ball ↓ Ultra Ball Ultra Ball ↓ Great Ball



Ces modifications peuvent paraître anodines pour qui ne met pas un pied en partie classée, mais pour les joueurs concernés, c’est un gros changement plutôt positif d’ailleurs. Pour ce qui est de la refonte du système d’échange en revanche, il faudra attendre l’automne 2025.

Source : Pokemon Pocket officiel