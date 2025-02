Il y a quelques jours, Pokemon Pocket nous sortait une nouvelle extension, Choc Spatio-Temporel, et une nouvelle fonctionnalité hyper attendue : l’Échange. Si l’arrivée de plusieurs centaines de nouvelles cartes a évidemment bien été accueillie, la réception de l’Échange s’est quant à elle faite dans la douleur. Le jeu s’appelle peut-être Pokemon Trading Card Game Pocket dans son nom complet, ça ne l’empêche pas de se rater sur le principal malheureusement. Face à la polémique, le studio a répondu.

Pocket Pokemon se rate sur une fonctionnalité importante, les joueurs ragent

Inutilement compliquée, amputé de plusieurs options qui auraient pourtant été utiles, la fonctionnalité d’Échange est une catastrophe. Nous vous en parlions de long en large dans un petit guide pour gagner des Jetons Échange gratuitement et facilement. Que s’est-il passé ? Pourquoi la fonctionnalité est-elle totalement à côté de la plaque ? Le studio a répondu à la colère des joueurs dans un communiqué officiel et affirme que c’est la faute… aux tricheurs.

Apparemment, si la conception du système d’Échange est si mauvaise, c’est parce que c’est un véritable casse-tête de proposer une fonctionnalité qui tienne la route à cause des bots et autres tricheurs qui pourraient rapidement tout casser. Ce n’est pas totalement faux, la triche et les bots sont un véritable cancer pour le jeu vidéo et pullulent malheureusement, notamment sur les jeux compétitifs.

D’après le communiqué par exemple, les restrictions et l’obligation d’utiliser des ressources à chaque échange ont été mises en place afin de prévenir à tous les abus par les bots ou les comptes multiples. L’objectif de la manœuvre était normalement d’équilibrer le jeu du mieux possible en préservant le fun de l’aspect collection de cartes très important pour Pokemon Pocket.

Le studio répond et prend des mesures... des changements arrivent

Malheureusement, la suite, on la connaît. Le système d’Échange est imbuvable et manque clairement de fonctionnalité. On ne peut pas demander une carte précise, proposer différentes cartes, ni même discuter avec ses amis pour les échanges. C’est fastidieux au possible et ça ne sert pas à grand-chose, qu’on se le dise. Mais après avoir essuyé de nombreuses critiques, les développeurs vont prendre des mesures… mais pas vraiment celles à espérer.

Oui, il va y avoir du changement, mais en premier lieu ce sera simplement pour gagner plus facilement des Jetons Échange. Cette monnaie in-game que l’on doit obligatoirement dépenser pour chaque échange de cartes rares ne se récupère qu’en infime quantité en détruisant ses doublons. C’est fastidieux et clairement pas équilibré. Visiblement là-dessus, le studio va travailler pour offrir d’autres opportunités d’en glaner, mais pour le reste, il va falloir patienter. Le studio déclare cependant travailler activement à la recherche de nouvelles solutions.