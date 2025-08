Pocket Pokemon fait souvent des opérations séduction quand il ne propose pas des évènements en jeu. Dans tous les cas, ce sont les joueurs qui en sortent gagnants et peuvent faire le plein de cartes et autres contenus gratuits et sans forcer. Cette fois-ci encore, vous allez avoir la possibilité de gagner assez de Sabliers pour mettre la main sur plusieurs boosters gratuitement et donc, plein de cartes ! On vous explique comment vous y prendre.

Vous pouvez gagner des cartes gratuites dès maintenant sur Pokemon Pocket

On le sait, Pokemon Pocket ne fait jamais les choses simplement. Les joueurs ont maintenant l'habitude de devoir parfois faire quelques manipulations pour gagner quelques bonus ou récupérer des cadeaux. À partir d’aujourd’hui, vous allez pouvoir gagner près de 36 Sabliers, soit l’équivalent de 3 boosters ou plus d’une dizaine de cartes, gratuitement en remplissant simplement une petite mission. Le jeu affiche en effet un nouveau “ défi “, si l’on peut encore appeler ça comme ça, qui consiste simplement à lier son compte Nintendo, Google ou Apple, à son jeu afin de récupérer le précieux sésame.

Si c'est déjà fait, félicitation, vous pouvez d'ores et déjà récupérer la récompense, sinon, il faudra suivre les étape ci-dessous. Heureusement, quand bien même il y a une manipulation à faire, cette dernière est extrêmement simple puisqu’il suffit de se rendre dans les options du jeu Pokemon Pocket, d’accéder à ses paramètres de compte et de tout simplement entrer les informations de son compte Nintendo, Google ou Apple. tout dépend de vos préférences et du smartphone utilisé.

Lancez le jeu

Allez dans les paramètres du menu principal > Autres (l'écrou tout en bas)

Choisissez ensuite Compte

Connectez-vous avec votre compte Nintendo, Google ou Apple selon votre choix et voilà !

Une fois le compte Pokemon Pocket lié, vous pouvez récupérer vos 36 Sabliers qui vous attendent sagement dans l’onglet Mission > Compte associé. Validez le défi et ils seront crédités directement. Parfait pour profiter de la nouvelle extension Entre Ciel et Mer, fraîchement sortie et qui met à l’honneur le fabuleux Pokédex de la 2G !





Voici comment lier Pokemon Pocket à son compte Nintendo, Google ou Apple et récupérer sa récompense ©KiKitoès pour Gameblog

Source : Pokemon Pocket