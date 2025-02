Après l’ajout de son extension Choc Spatio-Temporel et de sa nouvelle fonctionnalité d'Échange, Pokemon Pocket enchaîne les évènements. Il y en a un très gros en ce moment, qui permet déjà de gagner une bonne pelletée de cartes, et ce n’est pas fini ! Le jeu n’aura pas attendu la fin de ses précédentes festivités pour nous soritr un nouvel évènement avec toujours plus de cartes inédites à récupérer.

Plein cartes inédites à gagner dans Pokemon Pocket

Ce nouvel évènement de Pokemon Pocket est toutefois plus petit que le précédent. Ici, ce ne sont que quelques Pioches Miracles spéciales qui peuvent apparaître dans vos listes, vous permettant ainsi de mettre la main sur des récompenses, dont deux cartes inédites. Vous pourrez donc tenter de gagner un Ouisticram Promo et un Togepi Promo, en plus des autres cartes disponibles avec l'évènement autour de Cresselia. C’est le moment ou jamais de faire le plein de cartes Promo qui, rappelons-le, sont uniques en leur genre, rares donc et impossible à échanger.

Au passage, pensez à récupérer vos Jetons Échanges gratuits si ce n'est pas encore fait. La fonctionnalité d'échange devrait prochainement avoir le droit à des retouches, mais en attendant, les développeurs vous offrent quelques jetons pour se faire pardonner suite au fiasco.

Les cartes promo à collectionner durant l'évènement

Événement Ouisticram & Togepi du 7 au 21 février 2025

Ouisticram Promo

Togepi Promo

Ticket Boutique évent Ouisticram

Jetons Échanges

Boutique spéciale :

(objets échangeables contre des Tickets de l’évènement)

Arrière-plan Ouisticram

Couverture Ouisticram Chimpenfeu, Simiabraz

Arrière-plan Caverne aux cristaux

Protège carte Ouisticram

Icône Pokéball

Pièce Ouisticram

Poudre Eclat

Liste des récompenses disponibles avec l'évènement Cresselia du 3 au 17 février 2025

Tortipouss

Feuforêve

Airmure

Cresselia-EX

Elekable

Récompenses des missions :

(la quantité peut varier en fonction des défis)

Booster promo série 1, vol.4

Sablier Booster

Poudre Éclats

Ticket boutique

Sablier événement

Sablier Miracle

EXP

Source : Pokemon Pocket