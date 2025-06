Creatures Inc et The Pokémon Company font en sorte que les joueuses et joueurs n'aient pas le temps de s'ennuyer sur Pokemon Trading Card Game Pocket. Hier matin, l'événement « Apparition massive d'Ultra-Chimères » a pris fin. Il permettait notamment d'obtenir différentes cartes comme des Enloutyran-ex, Mouscoto-ex ou Zéroïd, mais aussi des tickets boutique et des sabliers miracle sous réserve de remplir les missions associées. Dès maintenant, et jusqu'au lundi 7 juillet à 7h59, un nouvel événement spécial à ne pas rater a été mis en ligne. Mais faites vite !

L'événement Pokemon Pocket du 30 juin au 7 juillet 2025

Même si l'événement « Apparition massive d'Ultra-Chimères » est terminé, il y a de quoi faire avec la nouvelle extension « La Clairière d'Evoli ». Les joueuses et joueurs de Pokemon Trading Card Game Pocket ont ainsi le droit à 108 cartes avec un focus sur les différentes évolutions d'Evoli. Mais ce n'est pas fini car à peine quelques jours après le lancement de ce DLC, un nouvel événement « Campagne coup d'oeil » fait son apparition dans Jeu de Cartes à Collectionner Pokemon Pocket.

« Pendant cette campagne, vous aurez la possibilité de jeter un coup d'oeil à certaines pioches miracles. Il sera alors plus aisé d'obtenir la carte que vous désirez, donc n'hésitez pas à utiliser la pioche miracle durant cette miracle » détaille Pokemon Pocket. Durant cette période, vous aurez l'opportunité de jeter un coup d'oeil à la position d'au moins une carte, et par conséquent d'augmenter vos chances d'obtenir celle que vous convoitez, sur les 5 mises en avant lors du tirage.

Comme d'habitude, et bien que l'événement soit gratuit, vous devrez avoir en stock des jetons de pioche miracle. L'idée avec cet événement, disponible jusqu'au 7 juillet 2025 dans Pokemon Trading Card Game Pocket, est de vous éviter de dépenser vos jetons dans le vent. Bonne chance !

Source : Pokémon Trading Card Game Pocket.