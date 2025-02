Un nouveau gros événement avec des cartes hyper rares est en cours dans Pokemon Pocket. Comme d'habitude, il y a de nombreuses récompenses comme des Tickets Boutique, de l'XP, des sabliers boosters, ou encore des cartes dédiées à Tortipouss, Feuforêve, Airmure, Cresselia-EX et Elekable. Mais pour une fois, ce rendez-vous laisse un goût amer en bouche en raison de la sortie de route opérée par le jeu il y a quelques jours. Trois mois après son lancement sur mobiles, Pokémon Tracing Card Game Pocket a enfin implémenté la mécanique d'échange de cartes et a grandement déçu sur ce point.

Des cadeaux concernant l'échange de cartes dans Pokemon Pocket

Grâce à l'extension Choc Spatio-Temporel, les joueuses et joueurs Pokemon TCG Pocket peuvent ENFIN s'échanger des cartes. Une fonctionnalité qui aurait dû être là dès le départ vu le principe du jeu, mais qui s'est fait attendre jusqu'au 29 janvier 2025. Ce retard a désormais été rattrapé, mais le compte n'y est pourtant pas et la communauté rage sur cette nouvelle option.

Comme annoncé précédemment, même si le système est présent, il y a des limitations qui ne plaisent guère. En effet, la fonctionnalité d'échange de Pokemon Pocket est utile pour les cartes 1 à 4 diamants et 1 étoile, mais pas pour les cartes promo ou les cartes rares qui nécessitent des Jetons Échange. Et c'est là l'un des plus gros points de friction. Depuis plusieurs jours, les joueuses et joueurs ragent sur l'économie autour de cette monnaie et ce procédé jugé trop coûteux.

Devant le tollé, l'équipe de Pokemon Trading Card Game a promis de gros changements à commencer par une simplification vis-à-vis de l'obtention des Jetons Échange. Il devrait ainsi y avoir davantage d'occasions d'en récupérer pour éviter la colère et la frustration actuelles. Mais pour le moment, il faut faire avec. Pour se faire pardonner, Pokemon TCGP offre 1 000 Jetons Échange. « Merci encore pour vos retours sur la fonctionnalité d'échange. Pendant que nous continuons à chercher des moyens d'améliorer la fonctionnalité, nous enverrons 1 000 jetons d'échange à tous les joueurs via le menu Cadeaux de l'application. Nous apprécions grandement votre patience et votre participation à notre communauté ».

Source : compte X Pokémon TCGP.