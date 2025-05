Pokemon Pocket cherche toujours à séduire les nouveaux joueurs et continue de faire plaisir aux actuels avec des mises à jour gratuites et des cadeaux. Les nouvelles extensions s’enchaînent même à une vitesse assez folle. Trop même pour certains utilisateurs qui pestent de ne plus pouvoir collectionner toutes les cartes avant de devoir passer à autre chose. Ces joueurs devraient donc être plutôt contents du dernier cadeau offert par le jeu, puisqu’il leur permet de gagner ni plus ni moins deux boosters gratuits. Ce n’est peut être pas ça qui va vous permettre de remplir tout votre cartodex, mais c’est toujours ça de pris.

Des cadeaux à récupérer sur Pokemon Pocket !

Depuis le début du mois de mai 2025, Pokemon Pocket vous permet de gagner suffisamment de Sabliers pour que vous puissiez acheter jusqu’à deux boosters avec. Vous pouvez les claquer dès maintenant pour en profiter au plus vite, ou alors les garder pour plus tard lorsqu’une extension vous plaira. En plus de ces Sabliers, plusieurs centaines de Points d'échange sont également donnés pour vous pousser à faire quelques transactions avec vos amis. À noter que le système d'échange, actuellement très contesté, est en train de subir une refonte en interne et on devrait en avoir des nouvelles d’ici cet été si tout va bien.

Pour récupérer ces précieux cadeaux, rien de très compliqué même si ce n’est pas du tout ergonomique pour un sou. Il faudra en effet faire quelques manipulations avant de retrouver les présents dans votre messagerie sur Pokemon Pocket. Notez que vous n’avez que jusqu'au 27 mai 2025 pour le faire, sans quoi le code cadeau ne sera plus disponible après cette date. On vous met la marche à suivre ci-dessous.

Comment entrer un code sur Pokemon TCG Pocket ?