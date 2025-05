Pokemon Pocket fait des cadeaux à tous ses joueurs et vous offre l'équivalent de deux boosters gratuits et d'autres ressources utiles. Vous pouvez vous faire plaisir dès maintenant, tout est dispo !

Véritable petit carton, Pokemon Pocket continue de se mettre à jour et a récemment reçu une nouvelle extension : Gardiens Astraux. Un gros évènement d’apparitions massives de pokemon est également en cours jusqu’au 5 mai prochain durant lequel vous pourrez récupérer pléthore de cartes de type combat. En parallèle, pour fêter la Golden Week au Japon, le jeu vous offre des cadeaux, dont deux boosters pour compléter votre collection.

Des cadeaux gratuits pour Pokemon Pocket

Vous aimez ouvrir des boosters ? Tant mieux ! Le jeu vous offre en ce moment l’équivalent de deux boosters gratuitement. Comment ? Grâce à un code cadeau exclusif pour fêter la Golden Week sur l’archipel japonais. En plus d’offrir assez de sabliers pour mettre la main sur les précieuses cartes, vous pourrez récupérer plusieurs centaines de Jetons Échange. Pour utiliser le code cadeau, il faudra vous rendre sur le site officiel de Pokemon Pocket mais également sur jeu. Une manipulation qui n’est pas compliquée à faire, mais qui n’a rien d’ergonomique, on vous l’accorde. On vous explique juste ici la marche à suivre.

Comment entrer un code cadeau dans le jeu ?

Ouvrez votre jeu et récupérez votre ID Client Depuis le menu principal > paramètres (les trois traits en bas à droite de l’écran) > copier l’ID Client qui s’affiche au-dessus de votre icône de profil

Allez ensuite sur le site officiel de Pokemon Pocket

Entrez votre ID Client dans le premier espace

Entrez ensuite le code S5N4NDM00N dans le second espace dédié

dans le second espace dédié Rendez-vous ensuite sur le jeu pour récupérer vos cadeaux depuis votre messagerie.

Source : Pokemon Pocket