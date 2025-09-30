Le jeu mobile Pokemon Pocket fête son premier anniversaire ! Lancé en deux temps, il est d'abord paru fin septembre 2024 en Nouvelle-Zélande, avant de s'étendre au monde entier le 30 octobre suivant. Depuis, c'est devenu un véritable phénomène chez les amateurs de JCC et des petits monstres de poche made in Nintendo. Alors, pour récompenser sa communauté qui le suit depuis un an déjà, le titre lance une nouveauté dingue que les fans attendaient de pied ferme.

Le booster de Luxe disponible dans Pokemon Pocket

C'est le moment ou jamais de compléter vos collections dans Pokemon Pocket ! Après les leaks, la nouvelle collection de cartes est disponible. Mais, celle-ci est un petit peu spéciale. En effet, le Booster de Luxe ex comprend uniquement des cartes déjà sorties auparavant. Il a surtout été pensé pour vous permettre de compléter votre Cartodex et, notamment, de vous donner plus de chances d'acquérir des modèles rares puisque chaque paquet constitué de 4 cartes en comprend au moins une de rareté ♦︎♦︎♦︎♦︎ ou plus. Certains peuvent en outre vous donner des Sabliers !

En tout, ce sont 353 cartes qui vous attendent dans ce set A4b. Cette quantité s'explique en partie parce qu'il propose deux visuels pour certaines cartes : une version standard et une « brillante parallèle ». De plus, les cartes les plus rares présentent une illustration alternative à leur modèle d'origine. Voilà tout ce qui fait le côté exceptionnelle de cette extension de Luxe ex de Pokemon Pocket qui sera disponible de façon temporaire. En effet, vous n'y avez accès que pendant un mois, du 30 septembre au 30 octobre 2025 (6h59). Il a déjà été annoncé qu'elle serait de retour à l'avenir, mais on ignore quand. C'est donc le moment d'en profiter un maximum.

Les autres nouveautés du jour sur TCG Pocket

Qui dit nouveau set, ne dit pas que nouvelles cartes. Comme à chaque lancement de ce genre, vous pouvez maintenant procéder à des échanges de cartes de rareté ♦︎, ♦︎♦︎, ♦︎♦︎♦︎, ♦︎♦︎♦︎♦︎ et ★ du booster précédent. En l'occurrence, ce sont celles des paquets Source Secrète de Pokemon Pocket qui sont concernées.

De même, de nouveaux combats Solo par paliers sont désormais accessibles pour accompagner l'arrivée du Booster de Luxe ex. Étant donné qu'il convoque des cartes déjà sorties auparavant, c'est l'occasion parfaite pour tester votre progression et gagner des Tickets Boutique et Sabliers. En parallèle, pensez à compléter les collections par thème pour obtenir des récompenses du même type.

