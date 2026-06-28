Pokémon Pocket, le jeu mobile qui cumule toujours plus de joueuses et joueurs à travers le monde, est sur le point de sortir son nouveau booster à thème.

Vous jouez encore à Pokemon Pocket ? Si c'est le cas, vous allez bientôt pouvoir dépenser tous vos sabliers dans le nouveau booster annoncé. Sinon, les nouvelles cartes et pokémon présentés pourraient bien vous motiver à vous y remettre. Les trois mots d'ordre pour ce nouveau set thématique sont : 'adorable', 'coloré' et 'cosy' — un triptyque qui sonne plus printanier qu'estival, mais qui va apporter un peu de douceur sur votre smartphone en cette période de canicule.

Pokemon Pocket annonce le booster Jours heureux

La Pokémon Company et les studios derrière le TCG Pocket ont fait les choses de façon un peu étonnante cette fois. Nous pensions que nous n'aurions pas de nouveau booster avant le 30 juillet prochain en raison de l'annonce du set B4 Domination Céleste. Mais c'était sans compter sur la surprise fraîchement dévoilée pour Pokemon Pocket.

Finalement, nous aurons bien droit à une belle fournée de nouvelles cartes à jouer et à collectionner sous peu. Creatures Inc et DeNa viennent de lever le voile sur l'extension Jours Heureux, le booster à thème B3b qui va mettre en lumière une tonne de monstres de poche “mignons”. Pikachu, Tiplouf, Nymphali et une meute de toutous seront de la partie. Ce nouveau set sera disponible pour les joueuses et joueurs français de Pokemon Pocket à compter du mardi 30 juin 2026, 1h du matin.

Les premiers événements de l'été dans TCG Pocket

En plus de l'annonce du booster Jours heureux, les studios préparent déjà les festivités de l'été. Cela veut dire que vous pourrez bientôt remporter de nouveaux cadeaux dans Pokemon Pocket, dont des sabliers. On découvre ainsi le programme des événements qui se tiendront en juillet d'ici à la sortie du futur set B4 :

Début à mi-juillet : combats versus pour l'événement insigne Jours heureux.

combats versus pour l'événement insigne Jours heureux. Mi-juillet : une semaine de missions spéciales encourageant le partage et l'échange de cartes pour gagner des récompenses gratuites.

une semaine de missions spéciales encourageant le partage et l'échange de cartes pour gagner des récompenses gratuites. Mi-juillet à fin juillet : des combats solo événementiels pour obtenir des Boosters promo de la série B vol. 10 comprenant Zorua de Hisui, suivi de l'événement pioche miracle avec Caninos et Emolga.