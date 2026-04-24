Le jeu mobile Pokémon Pocket frappe fort encore en ce printemps 2026. Le booster B3 vient enfin de s'annoncer avec des cartes d'exception que les fans vont adorer.

Les collectionneurs dans l'âme vont encore se régaler sur mobile. JCC Pokemon Pocket continue d'enrichir son contenu avec sa dernière annonce. Hier soir, les studios derrière le jeu de cartes à jouer et à collectionner ont enfin levé le voile sur sa prochaine collection. La vedette de ce nouveau booster est en plus un pokémon que les fans adorent depuis un bout de temps déjà. D'autant plus qu'il n'est pas le seul à se lancer dans la bataille. Ça s'annonce palpitant !

Pokemon Pocket annonce son booster Aura Palpitante

Les méga-évolutions ont toujours la cote dans Pokemon Pocket. Après Méga-Ascension et Méga-Rayonnement qui les affichaient en gros, le nouveau booster Aura Palpitante compte bien vous en mettre plein la vue avec ses pokémon vedettes. On découvre déjà Méga-Lucario ex sur le visuel et les fans adorent. Dans les commentaires YouTube du trailer, on peut lire « le goat » (« le meilleur de tous ») ou « Je vais tryhard comme jamais ». Et vu les stats de sa cartes, d'autres trouvent ça déjà « complètement fou »1 sur l'ancien Twitter.

Mais Méga-Lucario ex ne sera pas seul à entrer dans l'arène de Pokemon Pocket. Il partage déjà l'affiche avec Méga-Jungko ex, l'évolution ultime du starter Arcko. Le trailer montre également une nouvelle carte Aquali ex du plus bel effet. Des combattants de choix seront aussi de la partie, tels que Wushours et les variantes de son évolution Shifours. Côté dresseurs, Cornélia sera elle aussi à collectionner.

Méga-Lucario ex et toutes les cartes annoncées seront disponibles dans Pokemon Pocket le 28 avril 2026, à partir d'1 heure du matin pour la France. Mais ce ne sont pas les seules surprises dévoilées.

Les prochains événement du JCC mobile se dévoilent

En plus d'avoir dévoilé le contenu du futur booster B3, Pokemon Pocket fait aussi le point sur ses événements à venir. Non seulement le JCC mobile compte fêter comme il se doit le cap des 1 an et demi depuis le lancement, mais il vous prépare un tas de nouvelles missions avec des récompenses à la clé :

Fin avril à début mai : événement spécial avec des combats solo et des missions pour fêter les 1 an et demi du jeu.

: événement spécial avec des combats solo et des missions pour fêter les 1 an et demi du jeu. Fin avril à fin juillet : gagnez des cartes Dresseur avec de nouvelles missions collection.

: gagnez des cartes Dresseur avec de nouvelles missions collection. Début mai : une semaine communauté avec des missions d'échanges et de partages de cartes pour obtenir des Sabliers Échange et plusieurs accessoires gratuits.

: une semaine communauté avec des missions d'échanges et de partages de cartes pour obtenir des Sabliers Échange et plusieurs accessoires gratuits. Début mai à mi-mai : participez aux combats du nouvel événement insigne Aura Palpitante et remplissez les nouvelles missions.

: participez aux combats du nouvel événement insigne Aura Palpitante et remplissez les nouvelles missions. De mi-mai à fin mai : un événement butin Méga-Scarhino ex vous fera gagner des cartes promo gratuites de la série B, vol.8, puis une pioche miracle événement mettra Arcko et Gallame à l'honneur.