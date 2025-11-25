Les nouveautés s’enchaînent pour Pokemon Pocket qui, un mois après sa grosse mise à jour anniversaire, se prépare visiblement à déployer un nouveau set de cartes pour les joueurs.

Chez Pokemon, on ne voit pas les choses en « grand » mais en « méga ». Pour preuve, alors que le dernier opus en date, Légendes Pokemon ZA, se prépare actuellement pour l’arrivée de l’extension Méga-Dimension le 10 décembre, Pokemon Pocket, de son côté, a accueilli l’extension Méga-Ascension le mois dernier à l’occasion de son premier anniversaire. Mais comme l’avaient annoncé Creatures Inc et DeNA : ce n’était alors que le début. Car à en croire de récents bruits de couloir, un nouveau set est d’ores et déjà en approche.

En effet, comme révélé par différentes sources sur la toile, dont UniteVids sur X, Pokemon Pocket devrait accueillir son prochain set de cartes dès le mois prochain, à compter du 17 décembre plus précisément. Si cela s’avère, cela voudrait donc dire que les développeurs s’apprêtent à suivre le même schéma que l’an dernier, où le set A1a était arrivé en décembre 2024, deux mois après le lancement de Pokemon Pocket. Le cas échéant, cela voudrait alors également dire qu’aucun set ne devrait voir le jour d’ici la fin du mois de novembre.

Pour l’heure, aucune information précise n’a été communiquée autour de ce fameux set, baptisé B1a, dont on ignore jusqu’au nom. Néanmoins, si Creatures Inc et DeNA suivent bel et bien le même schéma que l’an dernier, on devrait au moins pouvoir s’attendre à un nombre généreux de nouvelles cartes, bien que forcément moins conséquent que celui paru le mois dernier. À titre de référence, le set A1a avait par exemple ajouté un total de 86 cartes au set initial, ce qui signifie que l'on peut probablement s'attendre à quelque chose de similaire cette fois encore.

Bien sûr, inutile de préciser toutefois qu’il ne s’agit là que d’une simple spéculation, à prendre avec des pincettes donc. Comme toujours, nous vous invitons surtout à attendre patiemment les premières informations officielles de la part des créateurs de Pokemon Pocket, qui ne devraient pas trop tarder à prendre la parole si la date du 17 décembre se vérifie. En attendant, vous pouvez toujours retrouver notre article complet sur la grosse mise à jour anniversaire du jeu, arrivée le 30 octobre dernier, ainsi que les détails sur le dernier événement en date.

Source : X (via Insider Gaming)