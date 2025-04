Alors que Pokemon Pocket accueillait il y a peu sa nouvelle extension centrée sur la thématiques des cartes chromatiques (ou shiny pour les habitués) et forte de 112 nouvelles cartes, le jeu free-to-play à succès de Creatures, Inc. et de la Pokemon Company se fend de nouveaux contenus gratuits à récupérer pour aider les joueuses et joueurs à compléter leur collection.

Un cadeau gratuit pour les collectionneurs de Pokemon Pocket

Pour fêter le 1er avril, le titre se fendait hier d'un cadeau gratuit afin de marquer le coup. Cela prend la forme de 1 000 Jetons Échange, qui mettent donc à contribution la fonctionnalité d'échanges mise en place fin janvier. Celle-ci a cependant été très mal accueillie par la communauté de Pokemon Pocket, qui espère que Creatures, Inc. va bientôt revoir sa copie à son sujet. Les reproches des joueurs s'attachent justement à ces fameux jetons, nécessaires pour échanger des cartes à partir de trois diamants. Sauf que ceux-ci requièrent de sacrifier un bon paquet de cartes pour avoir de quoi échanger des cartes d'une telle rareté, à moins, jeu free-to-play oblige, de passer à la caisse.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez récupérer sans bourse délier 1 000 Jetons Échange sur Pokemon Pocket jusqu'au jeudi 1er mai inclus, à 7 heures du matin (heure française). Pour cela, rendez-vous dans le menu Cadeau situé en haut à droite de votre écran pour récupérer lesdits Jetons. Vous disposez donc d'un petit pécule à utiliser à bon escient pour échanger des cartes rares qui pourraient vous manquer.

Cela pourrait notamment servir à acquérir quelques cartes de l'extension Réjouissances Rayonnantes, disponible depuis quelques jours sur Pokemon Pocket et qui ajoute plusieurs cartes rares comme le célèbre dresseur Red, Pikachu-ex, Giratina-ex ou encore Dracaufeu-ex et Lucario-ex dans leurs formes Shiny, entre autres cartes à obtenir.

Source : Pokemon TCG Pocket sur X.com