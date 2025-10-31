Disponible depuis le 16 octobre dernier, Légendes Pokemon ZA est à n’en pas douter un véritable succès. En effet, le nouveau titre de Game Freak a beau avoir fait l’objet de nombreuses critiques pour sa technique sur les réseaux sociaux, beaucoup de joueurs s’accordent tout de même à dire qu’il s’agit sans aucun doute de l’un des meilleurs Pokemon qui ait vu le jour ces dernières années. Mais cela pourrait bien changer à l’avenir, puisque deux jeux extrêmement appréciés par les fans de la franchise pourraient bien être amenés à faire leur grand retour.

Pokemon Noir et Blanc pourraient avoir droit à un remake

En effet, peu avant la sortie de Légendes Pokemon ZA, The Pokemon Company était victime d’une importante fuite de données, dévoilant notamment de nombreuses informations sur le futur de la série. Et si les projets de Game Freak pour la dixième génération de jeux ont naturellement monopolisé une grande partie de l’attention des joueurs, une autre information n’a en revanche pas manqué d’attirer l’attention des fans : celle du retour potentiel de Pokemon Noir et Blanc sous la forme de remakes.

Évoquée par certains bruits de couloir depuis maintenant quelques années, cette possibilité avait doucement été écartée en 2024, lorsque Game Freak avait là encore été victime d’une importante série de leaks. Et pour cause : le fait que Pokemon Noir et Blanc n’y soient jamais mentionnés tendait à laisser penser que les remakes avaient sans doute été abandonnés par le studio, à moins qu’ils n’aient tout simplement jamais existés. Il semblerait toutefois que ce ne soit peut-être pas le cas, puisque les derniers leaks en date y font de nouveau mention.

En effet, Pokemon Noir et Blanc avaient beau être absents de la liste des jeux à venir chez Game Freak, il apparaît pourtant qu’ils sont tout de même mentionnés dans l’un des documents qui a fuité, comme le révèle Centro Leaks sur X. « Les remakes de Noir et Blanc devraient bénéficier d’une attention et d’un soin beaucoup plus grands. J’espère qu’ils deviendront de bons jeux qui permettront aux gens d’apprécier des époques différentes de celles de la série Légendes » peut-on alors lire sur ce dernier, directement traduit du japonais.

Un projet en devenir

Notez toutefois qu’à ce stade, aucun remake de Pokemon Noir et Blanc ne semble être en développement actif au sein du studio. « Game Freak ne développe aucun remake d’Unova. Il s’agit simplement d’une déclaration indiquant que lorsqu’ils s’y attelleront, ce sera pour réaliser un remake complet » précise Centro Leaks. Autant dire, donc, que si le projet finit par voir le jour, il ne faut pas s’attendre à le voir débarquer de sitôt. Mais une chose est sûre : de nombreux fans seraient assurément ravis de retrouver ces épisodes initialement sortis sur Nintendo DS en 2011.

