Pokémon Ecarlate et Violet sont de véritables cartons, c’est un fait. Les fans sont légion et les dresseurs / dresseuses continuent tous à capturer des petits monstres par centaines.

Mais depuis quelques années, on assiste à une véritable émergence du genre Pokémon-like. Certains amoureux du genre connaissent d’ores et déjà certains concurrents comme la licence Digimon, les Dragon Quest Monsters Joker ou encore Yo-Kai Watch, mais il existe également tout un tas d’autres jeux plus ou moins récents qui proposent des alternatives très solides et parfois même assez uniques en leur genre. On vous en a sélectionné quelques-uns à tester et d'autres à surveiller de très près.

Des Pokemon like à tester absolument !

La plupart du temps, il faut regarder du côté de la scène indépendante pour trouver quelques petites pépites. Pokémon reste encore et toujours, et restera très certainement longtemps, le roi du monde dans un genre qu’il a inventé de toute pièce. Difficile pour la concurrence d’essayer de déloger le colosse, mais rien ne les empêche de se faire une petite place à ses côtés. Les jeux qui suivent en l’occurrence sont tous très appréciés des joueurs pour un tas de raisons. Ils proposent tous, dans le fond, le même schéma : celui de collectionner tout un tas de créatures et de les faire évoluer, mais dans la forme, ils sont bien souvent différents. Petit tour d’horizon de ces alternatives à Pokémon Ecarlate et Violet qui pourraient bien vous surprendre.

Ooblets, quand Pokemon rencontre Animal Crossing

On commence doucement avec Ooblets, un jeu indépendant développé par le petit studio Glumberland. Un jeu tout mignon qui mélange d’ailleurs beaucoup d'autres styles en plus de se la jouer Pokémon-like. S’il sera bien entendu possible de collectionner des tonnes de petites créatures (à combattre dans des battles de danse), vous pourrez également faire un peu de housing et vous aménager un petit jardin à la manière d’un Animal Crossing. Le tout est saupoudré d’un zeste de light RPG, avec un système d'expérience et de montée de niveau, mais aussi de deck builder puisque vous combattrez en dansant, uniquement en utilisant des cartes de compétence à dénicher en jouant. Très chill donc. Ooblets est actuellement disponible sur Xbox, PC et Nintendo Switch.

TemTem, pour les dresseurs exigeants prêts à en découdre

TemTem a fait grand bruit lors de sa sortie et a plutôt bien marché. Le jeu se présente comme un Pokémon-like pur-sang qui se déroule sur un archipel fictif et ultra coloré. Mais derrière sa plastique cartoon toute mignonne se cache en réalité un jeu plutôt difficile où il n'y a pas de place pour l'aléatoire, ou presque. Le jeu du studio Crema est aux antipodes de la franchise Pokémon. TemTem est un titre assez difficile, les combat se font sur la base d'un système d'endurance et ne laisse pas la place à l'aléatoire. L'aspect compétitif est marqué. En prime, le jeu est jouable en multijoueur et se présente comme un MMO cross plateforme. Vous pourrez d'ailleurs combattre contre d'autres joueurs, échanger et même faire plusieurs activités en coopération. Les collectionneurs quant à eux pourront s'amuser à capturer plus d'une centaine de créatures, chercher des TemTem Luma, l'équivalent des Shiny, et faire des équipes stratégiques de pointe. Seule ombre au tableau, c'est difficile justement et tout le monde n'appréciera pas l'expérience. TemTem est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One

Cassette Beasts, l'énorme surprise que personne n'avait vu venir

Développé par Bytten Studio, et édité par Raw fury, Cassette Beasts est un Pokémon-like tout récent, sorti à la fin du mois d'avril sur PC. Il arrivera d'ailleurs prochainement sur Xbox Series et Nintendo Switch le 23 mai prochain. Apparu sans trop crier gare, Cassette Beasts s'est pourtant rapidement imposé comme un véritable petit phénomène auprès des fans. Un open world old school à la direction artistique tout en pixel art qui offre de l'exploration, des puzzles façon Zelda et de la collection de centaines de créatures dans une ambiance qui rappelle les années 80-90. Et si le jeu sort aussi du lot, c'est parce qu'il propose des mécaniques inédites et bien ficelées. Non seulement, il repose sur plusieurs éléments de gameplay RPG, mais aussi et surtout sur un système de fusion de créature unique. En plus de pouvoir faire évoluer indépendamment la plupart des monstres, il sera possible de les fusionner ensemble le temps d'un combat en créant ainsi une nouvelle créature.

Nexomon, le petit cousin devenu une franchise solide

Nexomon, en plus d'avoir un nom très proche à celui de Pokémon, reprend même les grandes lignes de la franchise de Big N. C'est d'ailleurs certainement l'un des jeux les plus proches de son modèle de cette liste. On y incarne un dresseur (ou une dresseuse, au choix) qui quitte sa maison pour partir à l'aventure, collectionner plusieurs centaines de créatures et affronter des dresseurs très puissants, mais pas que. Les jeux Nexomon sont également réputés pour leur scénario. On ne parlera pas ici de grande histoire finement écrite, mais d'une trame narrative plus sombre et plus adulte, d'intrigues bardées d'humour parfois très drôle. Actuellement il existe pas moins de 600 créatures à capturer, répartie entre deux jeux, Nexomon, et Nexomon : Extinction. Ces derniers sont disponibles sur PS5, Xbox Series, PC, Switch PS4, Xbox One et mobile. Un troisième opus devait être en développement, mais depuis mi-2022, c'est le silence radio sur tous les canaux du studio. À voir donc.

Coromon, un autre cousin audacieux et addictif

Coromon est lui aussi un cousin assez proche de Pokémon de par le nom, mais aussi parce qu'il emprunte le côté old-school des vieux épisodes de la licence de Nintendo. Tout en pixel art très détaillé, Coromon nous fait explorer un vaste monde interconnecté bourré de créatures à capturer et à affronter. Les combats au tour par tour misent une fois encore sur un système à base d'endurance. L'aléatoire et les statistiques sont ici d'une importance capitale pour survivre et le jeu peu rapidement devenir un poil difficile. Toutefois, et c'est plutôt rare dans ce genre de jeu, il existe plusieurs modes de difficulté. Exploration, capture de monstre, puzzles et combats entre amis sont au programme de ce jeu qui n'est pour l'heure disponible que sur PC (via Steam) et Nintendo Switch pour un peu moins de 12€.

D'autres Pokemon like à surveiller de très près

Bien entendu la liste ci-dessus ne répertorie pas tous les jeux du genre, d'autres comme Monster Sanctuary ou encore Monster Tribe sont d'excellentes alternatives. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver sur Steam. D'autres jeux du genre sont également attendus dans les prochains mois ou années. Notamment deux gros Pokémon-like qui ont fait sensation lors de leur annonce respective. Il s'agit du très violent Palworld et du sublime DokeV. Deux salles, deux ambiances, mais les deux sont prometteurs sur le papier.

Palworld, le jeu qui massacre les Pokemon

Palworld est un véritable OVNI dans son genre. Mélange curieux de shooter, de jeu de gestion et de Pokémon, le titre nous embarquera dans un monde coloré où de sublimes créatures, les Pals, vivent parmi les humains. Mais contrairement à la vision idyllique qu'a la série Pokémon de la coexistence entre humains et créatures fantastiques, Palworld lui, traite le sujet tout autrement en se la jouant plus réaliste dans ses propos. Braconnage, exploitation, combats clandestins… Si le jeu arbore de très belles couleurs et une direction artistique rondouillarde, il ne compte pas faire dans la dentelle, bien au contraire. Une proposition suffisamment WTF pour piquer notre curiosité. Le jeu n'a toutefois pas encore de date de sortie ni de plateforme précise. On sait toutefois qu'il arrivera sur PC.

DokeV, un jeu extrêmement prometteur

Surprise de la Gamescom 2021, DokeV est sorti de nulle part et nous en a mis plein les mirettes. Le jeu coréen, toujours en développement et sans date de sortie, devrait nous proposer un vaste monde à explorer en multijoueurs et une tonne de créatures aussi mignonnes que colorées à capturer. Difficile de dire quoi que ce soit de plus sur le jeu tant il est resté très discret jusqu'ici. On sait seulement que le studio PearlAbyss a dû revoir ses objectifs et a décidé de déplacer une partie de l'équipe de développement de DokeV pour soutenir celui de Crimson Desert, un gros MMO. Le studio s'est toutefois montré rassurant en affirmant que DokeV allait bien et verrait le jour. Les développeurs souhaitent simplement prendre leur temps.