Parmi les annonces à retenir du Tokyo Game Show, ce futur concurrent de Pokemon risque de taper dans l'œil de nombreux joueurs. A-t-il le potention pour dépasser le maître ?

Eux aussi, vous voudrez tous les capturer. Pokemon va encore avoir un rival sur la scène globale. Faute de s'exporter chez la concurrence, celle-ci est prête à accueillir des formules qui permettraient de retrouver plus ou moins les mêmes sensations, voire d'aller au-delà. C'est déjà ce que promet ce nouveau jeu en mettant plein la vu dans son nouveau trailer dévoilé au Tokyo Game Show 2025.

Un Pokemon Like magnifique au Tokyo Game Show

Les exclusivités de Nintendo tendent à faire des envieux. Il faut dire que certaines formules sont tellement efficaces qu'elles donnent vite des idées en face. Combien rêvent d'un Zelda sur PS5 ? D'un plateformer aussi riche qu'un Super Mario Bros sur PC ? Ou encore d'un Pokemon sur Xbox ? C'est justement ce dernier projet qui va prochainement voir le jour sous le nom “Aniimo”.

Dévoilé pour la première fois il y a trois mois, le Pokemon-like Aniimo s'est de nouveau montré pendant la conférence Xbox du Tokyo Game Show 2025. Nous y découvrons un peu plus les créatures qui peupleront ce monde. Moins cartoon que dans la franchise de Game Freak, elles présentent ici un peu plus de réalisme tout en s'inscrivant dans un univers de fantasy qui promet déjà un bel imaginaire. Voilà qui devrait répondre à certaines attentes des fans du genre.

Il faut dire qu'Aniimo s'adresse à un public certes jeune, mais d'une certaine maturité puisqu'il s'agira d'un free-to-play proposant des micro-transactions in-game. Il demandera certainement un certain investissement par son monde ouvert à parcourir. Comme son plus grand rival, il faudra y capturer des créatures et mener des combats. D'ailleurs, le dernier trailer rappelle un peu ce qu'on a pu connaître sur Légendes Pokemon Arceus.

Palworld, Temtem et les autres Pokemon-like devront faire un peu place à ce nouveau venu dans les prochains mois. Aniimo est en effet attendu pour l'année 2026. Il s'agira d'une exclusivité console Xbox Series X|S, qui sera également disponible sur PC et mobile (iOS et Android). S'il éveille votre curiosité, vous pouvez même déjà vous pré-enregistrer en vue de la future sortie.