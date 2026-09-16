Avis aux amateurs de jeux s'inspirant de Pokemon, un nouveau titre de ce type est justement disponible gratuitement dès aujourd'hui, même s'il ne semble pas combler les attentes de tout le monde.

Ce 16 septembre 2026 marque en effet la sortie d'Aniimo, le Pokemon like en monde ouvert gratuit développé par le studio chinois Pawprint, sur PC (via Steam et l'Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Les amateurs de ce genre d'expérience peuvent donc d'ores et déjà l'essayer sur ces plateformes pour voir ce qu'il vaut, bien que la réception initiale des joueurs semble être plutôt mitigée à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Le Pokemon like gratuit Aniimo est désormais disponible au téléchargement

Depuis très tôt ce matin du 16 septembre 2026 en France, le Pokemon like chinois baptisé Aniimo est donc jouable pour tous les joueurs PC, PS5 et Xbox Series, avec une version Android et iOS à venir le 23 septembre 2026, soit la semaine prochaine. Pour l'heure, une version Nintendo Switch 2 ne semble pas à l'étude de la part de Pawprint Studio. Le titre adopte en effet un modèle économique free-to-play avec achats intégrés ou packs facultatifs pour les intéressés.

Que propose Aniimo par rapport à Pokemon ?

Aniimo est donc un RPG en monde ouvert dont la mécanique centrale est de capturer des créatures. Le titre développé par le studio chinois Pawprint s'inspire ainsi très fortement de Pokemon. L'aventure se déroule sur le continent d'Idyll, où les joueurs peuvent explorer librement pour attraper plus de 200 créatures grâce à des pièges, avant de fusionner avec elles via le système baptisé Twining.

Un accueil pour l'instant mitigé de la part des joueurs

À en croire les premiers retours des joueurs, le Pokemon like Aniimo ne semble pas pleinement satisfaire leurs attentes. On peut notamment relever une moyenne d'évaluations « mitigée » sur Steam, avec 50% d'avis positifs sur plus de 1 300. Le principal reproche est celui d'un modèle économique gacha trop invasif, qui fait qu'il est difficile d'apprécier l'expérience de manière totalement gratuite. Le titre semble également prompt à bombarder les joueurs d'invitations à visiter la boutique, comme bien d'autres jeux free-to-play du même type.

À l'inverse, les joueurs apprécient dans ce Pokemon like sa direction artistique, l'apparence des Aniimo et les mécaniques inhérentes à la capture de monstre ou à leur utilisation en jeu en-dehors des combats. Reste maintenant à voir si Pawprint Studio prendra acte des retours de la communauté pour peaufiner sa formule et mieux convaincre son public.

Source : Site officiel d'Aniimo