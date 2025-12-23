Quand on est une licence aussi populaire qu’influente, il ne faut pas s’étonner d’en inspirer plus d’un. Et ce n’est pas Pokemon qui va dire le contraire, en témoignent le nombre de productions inspirées par la franchise de Game Freak qui ont pu voir le jour au fil des décennies. Et si certaines n’ont pas manqué de faire couler beaucoup d’encre, à l’instar par exemple de Palworld, d’autres n’ont en revanche pas manqué d’attirer l’attention des joueurs pour la fraîcheur de leur proposition. C’est notamment le cas d’Aniimo, qui se laissera d’ailleurs très bientôt réapprocher.

Aniimo annonce une nouvelle bêta fermée pour début 2026

Annoncé à l’occasion du Xbox Games Showcase en juin dernier, ce nouveau Pokemon-like signé Pawprint Studio entend en effet plonger les joueurs dans un action-RPG en monde ouvert peuplé d’adorables créatures, qu’il sera possible de capturer pour débloquer tout un tas de nouvelles capacités. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’univers d’Aniimo, Idyll, ne manquera pas de ces nombreuses bêbêtes, qui pourront apparaître en fonction de l’environnement, la météo ou encore de l’heure de la journée.

Bien sûr, leurs capacités pourront alors être mises à profit pour explorer le monde, ou encore résoudre des énigmes, livrer de grandes batailles et enfin surmonter différents défis. Le tout en solo ou en multijoueur, Aniimo proposant un mode PvPvE permettant de constituer des équipes de trois joueurs. L’aventure vous tente ? Cela tombe bien, car après une première bêta au mois de juillet, Pawprint annonce l’arrivée d’une seconde bêta fermée pour le début d’année 2026. Pour tenter d’y prendre part, rien de plus simple : il vous suffit alors de vous inscrire sur le site officiel du jeu.

Bêta fermée oblige, rien ne vous garantira cependant l’accès à Aniimo le moment venu. Néanmoins, les heureux sélectionnés auront la chance de pouvoir profiter d’une expérience plus complète encore, améliorée à partir des retours de la première bêta. Il sera par ailleurs question de plusieurs contenus supplémentaires, avec notamment de nouveaux Aniimo à capturer, des capacités inédites à expérimenter, de nouveaux lieux à explorer et enfin un nouveau mode de jeu compétitif, « Opération : Egg Heist », à essayer.

Le jeu arrivera en free-to-play l’année prochaine

Naturellement, plus d’informations seront communiquées par le studio à ce sujet à l’approche de la bêta fermée, dont les dates exactes restent pour l’heure à préciser. Pour autant, si jamais vous ne deviez pas faire partie des heureux élus, ne vous inquiétez pas. Ce n’est que partie remise. Aniimo est en effet attendu pour l’année prochaine sur Xbox Series, PC, iOS et Android, où il sera proposé sous forme de free-to-play. Vous ne devriez donc pas avoir à attendre bien longtemps avant de pouvoir tester ce nouveau Pokemon-like d’apparence très prometteuse.

Source : Pawprint Studio