Les amateurs de Pokémon-like vont encore pouvoir s'en donner à cœur joie grâce à l'émergence d'un nouveau concurrent. Il se trouve que vous pourrez même le tester gratuitement en avance.

Les jeux dans la veine de la franchise historique de Nintendo et Game Freak tendent à se multiplier ces dernières années. Un nouveau représentant prépare justement son arrivée prochaine. À ce titre, ce futur Pokemon-like vous donne une seconde opportunité de vous faire la main dessus avant l'heure et, surtout, avant tout le monde. C'est le moment de saisir votre chance, car vous allez peut-être pouvoir commencer à vous faire votre opinion avant tout le monde.

Essayez ce Pokemon-like gratuitement en avance

L'éditeur Kingsglory et Pawprint Studio prépare activement un nouveau venu dans la cour des Pokemon-like. Intitulé Aniimo, ce futur jeu va séduire les amateurs de collection. Vous pourrez apprivoiser tout un panel de créatures aussi mignonnes que diversifiées, et même les faire évoluer. De vastes régions vous ouvriront leurs portes pour aller à la rencontres de toujours plus de spécimens, mais aussi d'autres joueuses et joueurs en ligne.

Le week-end dernier, les développeurs ont tenu un petit événement en direct pour en dévoiler davantage sur le Pokemon-like en devenir. Ainsi, nous avons découvert de nouveaux compagnons, à l'instar de Fentuft et Nimbi. De même, de nouveaux environnements se sont dévoilés, ainsi que la capacités des Aniimo à intervenir à nos côtés. Ils pourront notamment vous aider dans votre « Habitat » où vous attendront des terres cultivables, entre autres activités. Enfin, le clou du spectacle a été la présentation du mode « Opération : vol d’œuf » pour des affrontements en JcE / JcJ.

Certains d'entre vous ont peut-être déjà pu s'essayer à l'expérience Aniimo. Le jeu s'est en effet offert une première bêta-test et il s'apprête à recommencer. Ainsi, toutes celles et ceux qui souhaitent jouer gratuitement en avance à pourront tenter d'accéder à une deuxième bêta-test. Nommée « Haut les pattes », elle débutera le 23 janvier 2026. Vous pouvez candidater dès maintenant sur le site officiel du jeu. Vous devrez alors répondre à une enquête qui permettra aux équipes de déterminer si votre profil est hapte à se lancer dans le futur Pokemon-like avant sa sortie en free-to-play sur Xbox Series X|S, PC et mobile courant 2026.