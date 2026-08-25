La Pokemon Company vient d'annoncer un changement majeur avec l'arrivée de James Turner en tant que Directeur Artistique et Creatif de la franchise Pokemon. Un bouleversement qui intervient alors que Pokemon Vents & Vagues fait l'actualité en ce moment. Les leaks de la Gen 10 sont nombreux, et Game Freak a fait beaucoup de bruit en confirmant de gros changements pour l'avenir de la licence. L'annonce de la Pokemon Company arrive donc à un moment déjà bien mouvementé, mais c'est plutôt rassurant.

Pokemon Company se trouve un nouveau Directeur Artistique et Creatif : James Turner

JamesTurner devient donc désormais Directeur Artistique et Créatif pour toute la licence, bien au-delà des jeux cette fois. En intégrant la Pokemon Company, il chapeautera la partie artistique de toute la franchise dans son ensemble. Pour l'occasion, il s'est fendu d'un petit message sur ses réseaux : « Excellente nouvelle ! J'ai rejoint The Pokémon Company International en tant que directeur artistique et créatif de Pokemon. C'est un vrai plaisir de retrouver l'univers Pokémon et de travailler à nouveau avec une équipe formidable. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve ! »

Un vétéran qui connait très bien la licence

James Turner n'est pas un petit nouveau puisque ce dernier a déjà travaillé chez Game Freak et sur la licence à partir de Noir & Blanc. C'est d'ailleurs le premier créateur non japonais à concevoir officiellement des Pokemon. On lui doit donc plusieurs créatures de Pokemon Noir & Blanc, mais aussi de tous les jeux suivants. Il deviendra par la suite Directeur Artistique pour Épée & Bouclier. Il a ensuite quitté le studio pour ouvrir le sien et donner naissance à The Plucky Squire, un jeu indé très frais et intéressant, mais qui manquait peut-être d'un peu de piment.

Reste maintenant à voir ce que Turner apportera à la licence à ce nouveau poste, lui qui a donné naissance à des dizaines de Pokemon comme Sorbébé, Sorboul, Sorbouboul, Gringolem, Golemastoc, ou encore Brocélôme et Desséliande, Sinistrail et Polthégeist, Scolocendre pour ne citer qu'eux. Il est également à l'origine de quelques Ultra-Chimères de Soleil et Lune, comme Engloutyran et Vémini, ou encore des formes Gigamax dont l'impressionnant Ectoplasma Gigamax.