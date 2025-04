La 10ème génération de Pokemon approche et sortirait bientôt, et un énorme leak à son sujet nous en offre un potentiel aperçu, mais ça risque de diviser.

Pokemon Écarlate & Violet vont en décembre fêter leur trois ans, et Légendes ZA va sortir cette année pour nous faire retourner à la ville d'Illumis. En coulisses, Game Freak plancherait déjà sur la 10ème génération de sa franchise vidéoludique phare, nom de code Gaia. Un récent et important leak massif vient littéralement rajouter de l'eau au moulin des rumeurs à son sujet. Surfons sur la vague pour voir ce qu'il en est.

Un leak qui surfe sur la 10ème génération de Pokemon à venir

Avec la Nintendo Switch 2 enfin annoncée et datée, Pokemon se préparerait de son côté à passer prochainement à sa 10ème génération. Ce alors que Écarlate & Violet aura droit à une édition améliorée (mais cette fois gratuite) sur la nouvelle console de Nintendo, et que Légendes ZA arrivera cette année sur celle-ci et son illustre grande sœur. Le prolifique leaker Centro LEAKS, à qui l'on doit de nombreuses révélations généralement justes autour de la célèbre franchise de monstres de poche, revient à la charge avec un nouveau leak autour de cette fameuse 10ème génération.

Celui-ci nous dévoile ainsi que le prochain jeu marquant une nouvelle génération de Pokemon, portant le nom de code Gaia, devrait arriver l'année prochaine. Centro LEAKS affirme ainsi que le prochain titre nous emmènerait dans une nouvelle région : les Cyclades. Celle-ci s'inspirerait de la Grèce, et présenterait donc plusieurs îles plus ou moins grandes, entourées d'une mer. Nous devrions donc avoir droit à une véritable odyssée impliquant de nombreux voyages sur les eaux. Cette révélation semble diviser les utilisateurs ayant réagi à la publication de Centro LEAKS. Certains apprécient le changement, tandis que d'autres déplorent l'orientation trop aquatique que les Cyclades impliquent.

Autre donnée importante autour de la 10ème génération de Pokemon à venir potentiellement bientôt : elle arriverait l'année prochaine, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Cela pourrait être l'occasion pour Game Freak de muscler davantage son jeu en profitant du hardware plus robuste de la nouvelle console de Big N. Mais sa grande sœur risquerait donc d'être laissée de côté. En l'absence de confirmation de la part de Nintendo ou Game Freak, il convient cependant de prendre ce leak avec de prudentes pincettes en attendant des informations officielles autour de la 10ème génération de Pokemon à venir tôt ou tard.

Source : Centro LEAKS sur X.com