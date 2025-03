Pokémon Presents a régalé les fans avec Pokemon ZA et à Pokémon Champions, un nouveau jeu à destination des mobiles et de la Nintendo Switch qui devraient remémorer des souvenirs aux joueurs de Stadium. En parallèle de cela, une immense entreprise japonaise, connue du monde entier, a travaillé sur un projet plutôt hors du commun et improbable qui sera bientôt visible par des millions de personnes. Le rêve des ultimes des fans devient presque réalité.

Le Koraidon de Pokemon Ecarlate & Violet prend vie ou presque

On a encore vu pendant le Pokémon Presents de février 2025 que la licence en largement sous le coude. En revanche, on ne s'attendait à l'annonce qui va suivre. Le constructeur Honda a encore dévoilé un nouveau prototype de moto basé sur une des créatures de Pokemon Ecarlate & Violet. Après Miraidon, la filiale Toyota Engineering Society a conçu une moto Honda Koraidon. « Honda Koraidon est la mobilité du futur créée grâce à l'expérience et aux technologies uniques de Honda sous la forme de Koraidon. Un Pokémon légendaire qui apparaît dans le jeu Pokemon Écarlate, avec la coopération de The Pokémon Company. Honda a réalisé une reproduction presque grandeur nature de la forme de Koraidon, tant au niveau du poids que de la taille, et ce dans les moindres détails ».

D'après ce qu'annonce Honda, ce prototype de moto Koraidon inspiré de Pokemon Ecarlate & Violet a des parties qui peuvent bouger en fonction de la vitesse afin de mieux exprimer le dynamisme du bolide. Cette création a été réfléchie avec la même philosophie que le modèle précédent, à savoir « Le dévouement des adultes permet de réaliser les rêves des enfants ». Une nouveauté insolite qui, visiblement, ne pourra pas être acheté du grand public. En revanche, si vous passez au Japon entre le 7 et 9 mars 2025, et plus précisément à Tokyo, vous pourrez voir le prototype de cette moto Pokemon Ecarlate & Violet au Honda Welcome Plaza Aoyama.

Source : Honda.