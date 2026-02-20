Alors que la franchise Pokemon s'apprête à célébrer ses 30 ans d'existence, une très belle surprise serait en préparation. Ça a leaké, que les fans se tiennent près.

La semaine prochaine, ce sera l'anniversaire de la saga Pokemon. 30 ans déjà que les monstres de poche affolent le monde entier, de la Game Boy à la Nintendo Switch 2, en passant par le JCC, l'anime, les mangas et même le parc à thème maintenant. Pour cette occasion, il semblerait que la firme de Kyoto ait décidé de faire une grosse surprise aux fans. Les leaks se confirment pour le plus grand plaisir des fans, à un détail près.

Les fans de Pokemon vont redécouvrir ces classiques

Avec un anniversaire aussi symbolique que ces 30 ans, nous nous doutons bien que Nintendo ne va pas se contenter du peu pour une franchise aussi mythique de Pokemon. Cela fait déjà quelques semaines que certaines nouveautés font parler d'elles officieusement sur les réseaux sociaux. Or, avant même la véritable annonce, tout se confirme grâce à la boutique de votre Nintendo Switch ou Switch 2.

Nintendo a en effet ajouté deux jeux sur l'eShop. Il s'agit, comme les leaks le rapportaient, de portages de Pokemon Rouge Feu et Vert Feuille. Les titres sortis à l'origine sur Game Boy Advance reviendront apparemment sur Switch et Switch 2 le 27 février 2026, soit à la date anniversaire de la franchise. Vous pouvez même passer précommande pour l'un, l'autre ou les deux au tarif de 19,99 €.

Photo en date du 20 février 2026. © Gameblog.

Une nouvelle qui ne contente pas tout le monde

Cependant, cette découverte intrigue. Nintendo n'a fait aucune annonce officielle. Or, cela est étonnant pour des jeux d'une franchise comme Pokemon. De plus, le store de la Switch affiche plusieurs versions localisées avec des langues différentes. Rouge Feu et Vert Feuille auraient-ils été rendus publics par mégarde, faisant leaker la nouvelle ?

De plus, un détail chiffonne les fans. Sur les réseaux sociaux1, beaucoup regrettent qu'il s'agisse vraisemblablement de portage des ROMs de l'époque, comme celles disponibles dans l'abonnement Online, et non de véritables rééditions. De plus, certains pointent du doigt le fait que Nintendo préfère proposer les deux jeux séparément plutôt qu'un pack comprenant les deux avec des sauvegardes séparées. Si le premier point peut chiffonner, le second n'étonne pas tant finalement quand on voit ce que l'éditeur propose même pour les épisodes les plus récents.

Mise à jour du 20 février 2026, 9h35 :

Nintendo officialise Pokemon Rouge Feu et Vert Feuille

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après la fameuse découverte pour que Nintendo officialise tout. L'éditeur confirme en bonne et due forme le retour à Kanto le 27 février 2026. Un trailer d'annonce pour Rouge Feu et Vert Feuille vient de sortir, accompagné de l'annonce d'une conférence Pokemon Direct à la même date.