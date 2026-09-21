Les joueurs de Pokemon en rêvent depuis des années, et cela pourrait bien devenir réalité si l’on en croit de récents leaks : oui, un jeu MMO dans l’univers de la franchise serait prévu.

À l’instar de toutes les créatures qu’elle met en scène, la franchise Pokemon aura connu de nombreuses évolutions en l’espace de trente ans d’existence. De la sortie de Rouge et Bleu en 1996 à celle de Pokopia très récemment, en passant par des épisodes comme Legends Arceus et Z-A, Game Freak n’aura pas manqué de retravailler sa formule pour toucher toutes sortes de publics. Et si les rumeurs disent vrai, la prochaine grande évolution de Pokemon pourrait bien être celle dont rêvent des millions de joueurs depuis des années : le MMO.

Pokemon aurait déjà débuté sa transition vers le MMORPG

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Centro LEAKS, insider spécialisé dans tout ce qui touche à l’univers de Pokemon, via un message publié sur X il y a quelques jours. À en croire ses informations, Game Freak préparerait sa communauté « à une transition vers un MMORPG à part entière depuis des années », et l’arrivée de la Gen 10 ne serait d’ailleurs qu’un pas de plus vers ce nouveau changement. Un changement qui, en réalité, aurait même commencé à être mis en place par les créateurs de Pokemon dès la Gen 8.

En effet, l’insider rappelle pour l’occasion que c’est au cours de cette dernière que la possibilité de croiser aléatoirement des joueurs en temps réel dans certaines zones est apparue, tandis que la Gen 9 a introduit la possibilité d’interagir avec ces mêmes joueurs, et ce sur l’ensemble de la map. Quant à la Gen 10, qui débutera en 2027 avec l’arrivée de Pokemon Vents et Vagues sur Nintendo Switch 2, elle marquera l’arrivée des premiers éléments orientés MMO, avec des quêtes qu’il sera par exemple possible d’accomplir en coopération avec des amis.

La Gen 11 pourrait en être le grand point de départ

De fait, si tout se passe comme prévu, Centro LEAKS indique que la transition vers du MMORPG à proprement parler devrait débuter dès la fin de la Gen 10, ou au cours de la Gen 11 au plus tard. Et même si les détails à ce sujet se font encore extrêmement rares, le fait que l’insider évoque l’arrivée d’un « MMO multi-régional complet » a forcément de quoi emballer les joueurs de Pokemon, qui rêvent de cela depuis très longtemps. « C’est exactement ce qu’on attendait tous », s’est par exemple exclamé un fan de la franchise à la vue de cette rumeur.

« S’IL VOUS PLAÎT », supplie un autre internaute de son côté, tandis qu’un troisième affirme déjà qu’il « pourrait bien passer un temps fou à jouer » à un tel Pokemon. « Ce serait le summum de ma vie », ajoute enfin une quatrième fan. Et l’on pourrait évidemment continuer comme cela encore longtemps. Mais à la place, nous nous contenterons de rappeler que comme toujours dans ce genre de situation, toutes les informations partagées par Centro LEAKS doivent être prises avec les pincettes de rigueur. Car bien sûr, rien de tout cela n’est officiel.

Rendez-vous en 2027 pour la Gen 10

Mais en attendant de découvrir si tout ceci est vrai ou non, Game Freak aura incontestablement de quoi occuper les joueurs. Outre les nouvelles mises à jour à venir pour Pokemon Pokopia, qui doit encore accueillir deux DLC majeurs, le studio se prépare en effet pour le lancement de la Gen 10 avec Vents et Vagues, que les fans sont déjà plus qu’impatients de découvrir. Et on comprend pourquoi à la vue des leaks dont a été victime le jeu, qui semblent indiquer le retour d’une fonctionnalité très appréciée aux côtés d’autres nouveautés très réjouissantes.

Source : Centro LEAKS