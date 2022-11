Pokemon Jaune a été refait en 3D par un fan très déterminé, certes pas dans son intégralité mais suffisamment pour se rendre compte ce que donnerait le RPG en 3D, pourquoi pas via une version remake du titre culte de 1998 sur Nintendo Switch.

Pokémon Jaune en 3D

Le fan en question qui se nomme Pokébro (et qui porte terriblement bien son nom) a donc réalisé la vidéo visible ci-dessous :

Se donnant seulement deux semaines pour proposer ce contenu, Pokebro a commencé par importer des modèles inspirés du voxel de Sacha et Pikachu de Pokemon Jaune et leur a donné vie dans le jeu. Comme on peut le voir au sein de sa création, le design s'inspire aussi du travail qui a été réalisé sur l'excellent Zelda Link's Awakening en terme de rendu 3D.

Comme on peut le voir dans les explications qui parsèment la vidéo, l'homme a vraisemblement eu pas mal de difficultés pour créer le système de Poké Ball et de combat, c'est d'autant plus intéressant que le jeu de base n'est pas du tout pensé pour fonctionner en voxel 3D. À en croire les commentaires dans la vidéo, les gens adoreraient pouvoir jouer à un remake de ce type dans son intégralité.

Un travail fantastique ! C'est incroyable de voir comment vous avez fait ça tout seul ! Je vous souhaite deux choses pour l'avenir : que vous obteniez le crédit que vous méritez pour ce travail (pas seulement des platitudes sur YouTube) et que Nintendo décide d'être cool et vous laisse le garder, vous savez après que vous ayez cédé aux milliers de personnes demandant le jeu. Bonne chance dans tout ce que vous ferez à l'avenir, monsieur ! Merci de partager cela avec le monde entier !

Aimeriez-vous voir un remake de ce type pour Pokémon Jaune ?