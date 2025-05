HoYoverse continue de surprendre. Lors de son concert événement Star Rail Live, le studio à l’origine de Genshin Impact et Honkai: Star Rail a dévoilé une première bande-annonce de son prochain jeu. Peu d’infos, beaucoup de mystère… mais un concept qui parle à tout le monde. Un Pokemon-like ?

Un Honkai à la sauce Pokemon ?

En effet il s'agirait de créatures à capturer et faire combattre. Oui, ça sent bon le Pokemon-like sauce Honkai. La vidéo ne dure que quelques secondes, mais elle a suffi à enflammer les réseaux. On y voit des personnages bien connus de l’univers Honkai, comme Kiana ou Blade, accompagnés d’animaux. Un petit chien pour l’une, un loup massif pour l’autre. Les deux compagnons semblent prêts à se battre, dans un style très dynamique et soigné.

Aucune date, aucun nom officiel, juste une phrase : stay tuned. Mais entre les rumeurs récentes et les indices glissés ici et là, beaucoup pensent déjà connaître le titre du jeu : Honkai: Nexus Anima. Cela fait plusieurs mois que des leaks évoquent un nouveau jeu inspiré de Pokemon chez HoYoverse. La présence de créatures de combat dans ce teaser semble confirmer la direction prise par le studio. Un choix logique, tant ce type de gameplay reste populaire et offre un énorme potentiel, surtout combiné à l’univers riche et futuriste de Honkai. Des comptes privés sur les réseaux portant le nom Nexus Anima ont été repérés récemment, ce qui ajoute encore plus de crédit à cette hypothèse.

HoYoverse enchaîne les succès

Ce nouveau projet à la sauce Pokemon arrive alors que Honkai: Star Rail fête déjà ses deux ans. Le jeu continue de cartonner, notamment grâce à des collaborations comme celle à venir avec Fate/Stay Night. De son côté, Zenless Zone Zero se prépare à souffler sa première bougie avec une mise à jour majeure prévue pour juillet. Autant dire que le studio est en pleine forme. Et s’il parvient à combiner la recette Pokémon avec la qualité d’animation et de narration qu’on lui connaît, il pourrait bien signer un nouveau carton.

Source : HoYoverse