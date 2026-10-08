Depuis février, des rumeurs faisant état d'un portage Nintendo Switch 1 et 2 de Pokemon Rubis et Saphir suscitent l'excitation des fans, notamment suite à la découverte de données évoquant une telle éventualité dans les fichiers des versions Rouge Feu et Vert Feuille sur Switch 2. Après plusieurs leaks et rumeurs, c'est maintenant la récente mise à jour de HOME qui met encore les dresseurs de tous horizons dans tous leurs états avec l'ajout probablement pas si anodin d'une icône « Jeux Game Boy Advance », soit la plateforme qui a vu sortir Rubis et Saphir en premier lieu.

Une mise à jour de Pokemon HOME qui confirme le portage à venir de Rubis et Saphir ?

Une mise à jour de Pokémon HOME a fait son apparition tout récemment et permet enfin aux joueurs de Rouge Feu et Vert Feuille de transférer leurs monstres de porche vers la base de données, puis vers d'autres jeux. Toutefois, la nouvelle catégorie créée pour ces portages sur Switch a ravivé l'espoir de voir d'autres anciens jeux de la période Game Boy Advance portés sur les consoles les plus récentes à l'avenir.

Au lieu de simplement ajouter une rubrique Rouge Feu et Vert Feuille comme pour d'autres versions, Pokemon HOME a en effet regroupé tout cela sous le tout nouveau label « Jeux Game Boy Advance ». C’est ce détail qui a mis de l'eau neuve au moulin de la rumeur d'un possible portage de Rubis, Saphir et peut-être même Émeraude sur des consoles plus récentes.

Les fans se sont en effet interrogés sur la raison pour laquelle Pokemon HOME créerait une catégorie entièrement nouvelle pour seulement deux jeux. À noter qu'il existe déjà une catégorie pour les jeux 3DS, mais celle-ci englobe bien plus que deux titres. Cela n’a donc fait qu'ajouter du crédit à la théorie que l’option « Jeux GBA » a fait son apparition suite à la dernière mise à jour de HOME dans l’optique d’y ajouter d’autres titres par la suite.

Un portage de Rubis et Saphir est-il vraiment envisageable ?

Pour garnir cette nouvelle catégorie ajoutée dans Pokemon HOME, il faut d'abord que les jeux de la période GBA aient droit à un portage. Or, en-dehors de Rouge Feu et Vert Feuille, seuls Rubis, Saphir et Emeraude deux ans plus tard sont sortis sur Game Boy Advance. C'est justement ce qui amène les fans à penser que Nintendo et la Pokémon Company prévoient de rendre ces titres jouables sur Switch dans un avenir proche.

Pour rappel, Rouge Feu et Vert Feuille ont eu droit à un portage en début d'année dans le cadre du Pokemon Day après une annonce quelques jours plus tôt. Il se pourrait que Rubis, Saphir et éventuellement Emeraude aient droit au même traitement à l'occasion du prochain jour dédié à la franchise. À noter que, le mois dernier, une vidéo de Rubis et Saphir d'une « définition étonnamment élevée » a fait son apparition sur un compte Pokemon officiel sur les réseaux sociaux, ce qui représente un autre indice flagrant que cette génération fait l'objet d'une attention assez particulière.

Source : Pokemon HOME