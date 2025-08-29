La folie Pokemon ne s’est jamais arrêtée depuis le lancement de la licence à la fin des années 90. Beaucoup ont tenté de copier la licence,avec plus ou moins de succès, mais personne n’a jamais vraiment réussi à la bousculer. Ça n'empêche pas de très nombreux acteurs de tenter leur chance dans le domaine de la capture et la collection de petits monstres. Prochainement, c’est miHoyo qui va se lancer dans l'arène.

Honkai Nexus Anima, un nouveau pokemon like gratuit arrive bientôt

Hyper connu pour ces jeux de rôle sur mobile et console comme Genshin Impact, Zenless Zone Zero ou encore Honkai Star Rails, le géant chinois revient avec un nouveau jeu qui lorgne du côté de Pokemon avec Honkai Nexus Anima. Nous sommes loin d’un clone cette fois, même si le design tout mignon des créatures rappellera forcément pokemon. Dans ce nouveau jeu, il sera une nouvelle fois question d’explorer un vaste monde coloré à la direction artistique qui ne surprend pas, mais trouvera forcément ses adeptes. On est dans la droite lignée de Genshin Impact et Honkai Star Rail d’un point de vue visuel, et dans le fond il s’agira de toute façon d’un gacha.

Mais dans Honkai Nexus Anima ce qui compte, c’est la collection de petites créatures, qui ne sont que plusieurs dizaines pour le moment, mais ça va changer. On pourra en effet capturer toutes sortes de monstres, les Animas, et les faire combattre à nos côtés. Le jeu nous a d’ailleurs montré l'un de ses modes principaux très largement inspirés de l’auto-chess, comme Teamfight Tactics (TFT). Il s’agit d’un jeu et stratégie dans lequel on place des personnages sur une grille avant de les laisser s’affronter automatiquement au fil des rounds. Là, on s’éloigne un peu de pokemon tout de même.

Honkai Nexus Anima n’a pas encore de date de sortie, mais l’on sait déjà que ce sera un free-to-play à destination du PC, du mobile et peut-être même des consoles. Pour le moment, vous pouvez tester le jeu gratuitement en rejoignant le Nexus Bond Test actuellement en cours, et ce jusqu’au 12 septembre. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel et suivez les instructions.

Source : miHoyo