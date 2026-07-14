Comme la plupart le fait souvent Pokemon Ecarlate & Violet, Pokemon GO offre du contenu gratuit. Si vous avez manqué le Pokemon GO Fest mondial 2026 avec Mewtwo X & Y, ou encore ses nombreux évènements, sachez qu'il reste encore des codes de contenu gratuit valables en juillet 2026. Alors que la licence fête ses 10 ans cette années, les évènements vont s'enchainer à une vitesse folle. Du 13 au 20 juillet 2026 par exemple, de nombreux Pikachu spéciaux font leur apparition,De nombreux cadeaux seront offerts tout au long de l'année sans oublier que certains codes sont encore disponibles.

Tous les codes cadeaux Pokemon GO disponibles en juillet 2026

Si vous jouez régulièrement à Pokemon GO vous n'êtes pas sans savoir que le jeu offre régulièrement du contenu gratuit. En ce moment, vous pouvez récupérer quelques cosmétiques pour personnaliser votre personnage. Ce sont parfois des codes offerts à l'occasion d'événements particuliers, de collaborations ou d'autres temps forts similaires, voici ceux encore disponibles pour le mois de juillet 2026 :

MLBxPOKEMONGO2026 - offre un T-shirt MLB (Baseball)

- offre un T-shirt MLB (Baseball) FENDIxFRGMTxPOKEMON - offre un Hoodie Fendi x FRGMT x Pokemon

Pour entrer un code promo Pokemon GO, il faut se rendre sur le site officiel puis aller dans l'espace Utiliser un Code. À partir de là, il suffit de se connecter au site en utilisant les mêmes identifiants que ceux utilisés pour l'application. Il ne vous reste alors plus qu'à copier-coller votre code dans l'espace dédié pour récupérer votre récompense.

Vous pourrez ensuite retrouver vos cadeaux directement en jeu dès votre prochaine connexion, ils apparaîtront sous forme de bulle à toucher.