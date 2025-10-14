À quelques jours de l’arrivée de Légendes Pokemon ZA, c’est le branle-bas de combat chez les fans de Pokemon. En effet, victimes d’une énorme fuite de données, The Pokemon Company et Nintendo ont vu une grande quantité d’informations se retrouver sur la toile en amont de sa sortie, prévue pour le 16 octobre prochain. Toutefois, ce n’est pas tant cet opus que l’un de ses futurs successeurs qui retient aujourd’hui l’attention des joueurs. Car oui, la fuite nous a également donné un premier aperçu de la prochaine génération à venir, et il y a du lourd.

La dixième génération de Pokemon victime d’une grosse fuite

Baptisé Pokemon Vent et Vagues (« Wind and Waves » en VO), ce nouvel épisode réalisé par Shigeru Ohmori aurait en effet pour lourde tâche de lancer la dixième génération de Pokemon. Grâce à Centro Leaks, on apprend alors que celui-ci aurait pour thème l’« infini », et qu’il aurait pour cadre l’Indonésie et l’Asie du Sud-Est. Et il s’annonce visiblement on ne peut plus ambitieux, puisqu’il serait notamment question pour Game Freak de proposer une expérience en monde ouvert avec des mécaniques de MMO, permettant ainsi aux joueurs de se retrouver pour jouer ensemble.

Naturellement, Pokemon Vent et Vagues proposerait un certain nombre de nouvelles mécaniques pour l’occasion. Les fuites parlent par exemple d’une mécanique de combat baptisée « Tenko-Waza », que l’on pourrait traduire par « Mouvements du temps ». Il est également question de la présence de « Seed Pokemon », qui seraient des bébés Pokemon à débusquer dans les zones touristiques et à faire évoluer en se rendant sur l’île où se trouvent les Pokemon légendaires. En sachant que les évolutions seraient alors infinies, avec des possibilités uniques pour chaque joueur.

Mais ce n’est pas tout, puisque les informations partagées par Centro Leaks mentionnent également des aventures Gym, une quête pour obtenir le permis de conduire, des raids MMO, le sauvetage de Pokemon, un boss qui semble être une nouvelle version de Totem/Titan, et enfin beaucoup d’exploration. Car oui, jouant sur la notion d’infinité, Pokemon Vent et Vagues reposerait sur un système de génération procédurale de nombreuses îles, de sorte à pouvoir proposer une zone de jeu presque infinie et en constante évolution.

Un avenir qui s’annonce ambitieux

Développé à partir d’un nouveau moteur graphique, le Pokemon Engine X, le titre de Game Freak bénéficierait d’ailleurs pour l’occasion d’un sacré bond graphique, qui semble vouloir tirer parti de la puissance de la Nintendo Switch 2. On peut donc s’attendre à des environnements très différents de ceux des derniers opus, en sachant que celui-ci se déroulerait dans une grande ville touristique mettant notamment l’accent sur l’aspect jungle mais aussi les fonds marins, qu’il sera apparemment possible d’explorer.

Et ce n’est là qu’un échantillon de ce que semble nous réserver ce Pokemon Vent et Vagues, dont le budget de développement serait estimé à 3 milliards de yen – soit 17 millions d’euros environ. Ce qui serait, toujours selon les fuites, 1 milliard de plus que pour Légendes Pokemon ZA. Soulignons néanmoins que toutes les informations partagées par Centro Leaks sont apparemment datées de 2021, et donc largement susceptibles d’avoir évoluer depuis. À prendre avec un certain recul donc, mais si cela s’annonce déjà très intéressant pour l’avenir.

Source : Centro Leaks