La très attendue GEN 10 de Pokemon refait encore parler d'elle avec de nouveaux leaks de ce qui pourrait bien être les prochains jeux de la licence. On va voir du pays encore une fois.

La prochaine génération de jeux Pokemon est attendue de pied ferme après la petite douche froide qu'a été Légendes Pokemon ZA. Les prochains jeux devraient en toute logique être entièrement dédiés à la Nintendo Switch 2 et pourraient donc profiter d'une nette amélioration graphique et technique. La console de Nintendo est largement capable d'encaisser et la licence la plus lucrative du monde mérite au moins ça. À l'heure où la plupart des projets de Game Freak ont déjà leaké, de nouvelles fuites de ce qui semble être la Gen 10 ont refait surface et nous donnent un bref aperçu de ce que l'on pourrait retrouver en jeu.

De nouveaux leaks pour la GEN 10 de Pokemon

Que les choses soient claires d'entrée de jeu, il ne s'agit là que de captures de jeux prototypes nullement représentatives du produit fini. Les rumeurs nous affirment depuis un moment que les prochains jeux Pokemon, prétendument appelés Winds et Wave (Vent et Vague), s'inspireraient potentiellement de l'Indonésie. Les quelques fuites relayées sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, nous dévoilent quelques clichés d'environnements en plein développement, mais qui pourraient être cohérents avec ces fameuses rumeurs.

Si l'on ne sait pas encore de quoi sera faite cette Gen 10 de jeux Pokemon, il semblerait que Game Freak mise sur la diversité des environnements. On peut ainsi découvrir une grande ville avec d'immenses immeubles très modernes, certainement une capitale de la nouvelle région, mais aussi un vaste désert ou encore des plaines. Visiblement, on sera aussi amené à crapahuter dans des monts enneigés. Plus intéressant encore, on peut apercevoir des mangroves et des grottes, mais aussi ce qui semble être des fonds marins. La plongée pourrait bien être de retour après des années d'absence.

Évidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes tant que rien n'aura été officialisé, chose qui pourrait bien être faite le 27 février prochain lors du Pokemon Day. D'ici là, on ne peut qu'espérer que Game Freak a entendu les retours de ses fans, toujours très nombreux, mais aussi de plus en plus déçus quant au traitement de la franchise. Notamment sur toute sa partie technique qui est en berne depuis Légendes Pokemon Arceus.

source : Thegamehaus