Pokemon Gen 10 fait à nouveau les frais de leaks majeurs, avec cette fois une image dévoilant une mécanique centrale des prochains jeux, mais pas que.

Après une énorme vague de leaks courant octobre, puis un nouveau leak il y a quelques jours au sujet de son système de combat, Pokemon Gen 10 refait parler d'elle par l'entremise d'autres leaks majeurs, qui d'une part dévoilent une des fonctionnalités phares de Vents et Vagues, mais viendrait aussi infirmer certaines révélations précédentes. Voyons cela plus en détail.

De nouveaux leaks tout terrain pour Pokemon Gen 10

Tandis que Pokemon Gen 10, a priori baptisée Vents et Vagues, sortirait courant 2026, potentiellement environ un an après le récemment déployé Pokemon ZA, de nombreux leaks ont déjà dévoilé de nombreuses informations à son sujet, mais dont la véracité serait pour le moins perfectible. Lesdits leaks provenaient a priori d'une build ancienne de la 10ème génération, et une version plus récente semble avoir connu d'importants changements par rapport à la précédente ayant leaké.

En premier lieu, Centro Leaks a partagé une nouvelle image (très floue) de Pokemon Gen 10 semblant présenter un dresseur aux commandes d'un scooter, permettant de se déplacer tant sur terre que sur mer, voire même sous l'eau et dans les airs, en s'attachant à un Pokemon de l'élément correspondant comme le Vol ou l'Eau via une « laisse d'énergie » pour en obtenir les capacités.

Centro Leaks a également partagé d'autres informations qui viennent infirmer de précédents leaks relatifs à une ancienne version en cours de développement de Pokemon Gen 10. Ainsi, il faudra a priori dire adieu aux mécaniques MMO ou à une génération procédurale du monde, qui pourraient se retrouver dans un projet annexe à Vents et Vagues. Comme avec la plupart des leaks, il faut cependant prendre ces nouvelles informations avec de prudentes pincettes en attendant des informations plus officielles de la part de Nintendo et Game Freak.

À ce propos, il apparaît fort probable qu'une telle chose arrive lors du prochain Pokémon Day, prévu le 27 février 2026, et que Pokemon Gen 10 sorte dans le courant de l'année prochaine, a priori cette fois exclusivement sur Nintendo Switch 2.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Source : Centro Leaks sur X.com