Mi-octobre, à quelques jours d'un Légendes Pokémon Z-A qui a déjà divisé, Centro Leaks avait partagé de nombreux détails concernant le prochain gros jeu de la licence, qui marquerait l'avènement de Pokemon Gen 10. Celle-ci s'appellerait pour rappel Vents et Vagues, et aurait pour cadre l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, images à l'appui pour illustrer ce nouvel environnement. Son thème central serait « l'infini » avec des « mouvements du temps » et une grosse composante multijoueur. Un mois plus tard, ce futur jeu fait à nouveau l'objet d'un leak qui risque de partager la communauté.

Un nouveau leak combattif super ou pas très efficace pour Pokemon Gen 10 ?

Le créateur de contenu Pokémon Light a ainsi partagé de « nouveaux détails présumés » concernant Pokemon Gen 10, nom de code Vents et Vagues. Selon son tweet, la prochaine génération de la franchise marquera le retour des combats au tour par tour, décrivant le système de combat comme une version plus fluide de celui de Pokémon Legends: Arceus. Bien que la dixième génération de Pokemon abandonne apparemment le système de combat en temps réel de Legends: Z-A, il semblerait que les attaques de zone, similaires à celles présentes dans Z-A, soient bien présentes dans Vents et Vagues.

Les combats en temps réel de Pokémon Legends : Z-A figurent parmi les points qui ont grandement plu aux fans, malgré de nombreux autres griefs de leur part envers le titre. Ils pourraient donc être surpris, voire déçus, d'apprendre que Pokemon Gen 10 revienne apparemment à un système au tour par tour. Game Freak a cependant tendance à explorer davantage de nouvelles pistes pour le système de combat Pokémon dans la sous-série Legends, tout en proposant une approche plus traditionnelle pour les jeux principaux qui inaugurent les nouvelles générations de Pokémon. Au risque cependant que les fans pestent contre un certain manque d'innovation et de prise de risque depuis plusieurs générations de la franchise.

Il convient toutefois de prendre ce nouveau leak présumé de Pokemon Gen 10 avec des pincettes et d'attendre des annonces officielles. À ce propos, il apparaît fort probable qu'une telle chose arrive lors du prochain Pokémon Day, prévu le 27 février 2026. Si l'on en croit les fuites, Pokemon Gen 10 sortirait également courant 2026, plus précisément vers la fin de l'année, et a priori exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Source : Light sur X.com