Chaque année, Nintendo et The Pokémon Company tiennent une conférence dédiée aux jeux de la saga. La date et l’heure de l’édition 2026, qui marquera les 30 ans de la saga, aurait leaké, et ce ne sera une surprise pour personne.

Les prochains jours promettent d’être riches en annonces pour les joueuses et joueurs sur Nintendo Switch 2. Des rumeurs de plus en plus insistantes, appuyées par plusieurs insiders réputés fiables, avancent en effet que Big N tiendrait sa première prise de parole majeure de l’année à l’occasion d’un Nintendo Direct consacré à ses partenaires. Une conférence qui serait ensuite suivie d’une seconde présentation, plus traditionnelle, attendue au cours de la troisième semaine de février. Et ce n’est pas tout. Il faudra également compter sur le traditionnel Pokémon Presents, généralement organisé à date fixe chaque année. Pour celles et ceux qui auraient encore besoin d’une confirmation, la date et l’heure de cette conférence, au cours de laquelle la Gen 10 de Pokemon sera à n’en pas douter annoncée, auraient d’ores et déjà leaké.

Le 27 février 2026, la licence Pokémon célébrera ses 30 ans. Une date hautement symbolique pour les fans ayant grandi avec la saga et The Pokémon Company a déjà commencé à esquisser les contours des festivités prévues autour de cet anniversaire, notamment au travers de nombreuses collaborations et d’un merchandising toujours plus abondant. Comme le veut désormais la tradition, cette journée devrait également être marquée par la tenue d’un Pokemon Presents, la conférence annuelle dédiée aux jeux vidéo de la licence. L’édition 2026 est naturellement très attendue, puisqu’elle devrait faire la lumière aussi bien sur les contenus à venir pour les titres déjà disponibles que sur la très attendue dixième génération de Pokemon. Sans grande surprise, le Pokemon Presents se tiendrait bien le 27 février 2026 à 15h00, heure française.

C’est en tout cas ce qu’avance le datamineur Vida de Treinedor. Ce dernier affirme avoir découvert une preuve de la tenue de la conférence à cet horaire directement dans les fichiers officiels du jeu mobile Pokemon Masters EX. Le tout s’accompagnerait d’une bannière promotionnelle mettant en avant les protagonistes de Pokemon Let’s Go, plutôt que ceux des versions historiques Rouge et Bleu. Il n’en fallait pas davantage pour lancer les spéculations autour d’éventuelles éditions Nintendo Switch 2 des décriés remakes Let’s Go. En revanche, rien ne permet à ce stade de confirmer une telle hypothèse.

Capture du tweet du datamineur Vida de Treinedor

A quoi s'attendre ?

On rappellera surtout que ce prochain Pokemon Presents devrait être le théâtre de l’annonce de la dixième génération, qui pourrait, selon des rumeurs d’une source fiable, marquer graphiquement un tournant pour la saga. On peut enfin s’attendre à une série d’événements et de mises à jour dans les jeux actuellement disponibles afin de célébrer dignement les 30 ans de la licence. Et, tant qu’à rêver, certains espèrent toujours voir les classiques Pokemon faire leur entrée dans le catalogue du Nintendo Switch Online.

Source : fichiers de Pokémon Masters via X