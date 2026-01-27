Bientôt quatre ans après la sortie de Pokémon Ecarlate & Violet, et alors que Légendes Pokémon : Z-A occupe les joueurs de Nintendo Switch 2 depuis le mois d'octobre dernier, on a peut-être des premières nouvelles de Pokemon Gen 10. Dans la soirée du 26 janvier, on a pu lire un tweet posté sur le compte Centro Leaks, s'attardant sur la prochaine évolution de la célèbre série de Game Freak et de The Pokémon Company. Et si vous attendiez ce prochain épisode avec impatience, les nouvelles pourraient peut-être vous plaire.

Pokemon : la Gen 10 serait-elle le changement que les joueurs attendent ?

Ce n'est un secret pour personne : depuis plusieurs années maintenant, la série Pokémon n'a pas forcément bonne presse auprès des joueurs ou des médias spécialisés. Toujours très appréciés pour des mécaniques assez solides et un concept vieux comme le monde, les épisodes récents accusent cependant un sérieux retard technique relevé, et souvent moqué par certains fans à la langue bien pendue. Problèmes techniques, bugs d'affichage et framerate instable font souvent partie des complaintes qu'on peut relever sur les réseaux sociaux concernant les derniers jeux Pokemon.

Un tweet en anglais où on peut lire que le prochain jeu Pokemon serait annoncé en février et serait plus abouti visuellement

C'est peut-être sur cet aspect que les choses pourraient changer à partir de la prochaine itération de la série. Pokemon Gen 10, la dixième génération que les joueurs attendent sans savoir à l'heure actuelle précisément de quoi. Un tweet posté hier soir mentionne en effet des propos rapportés par NateTheHate, un insider généralement bien informé. Il lui arrive fréquemment d'annoncer des dates de Nintendo Direct avec précision, et il avait visé juste concernant la sortie de la Nintendo Switch 2.

A en croire ce tweet, Pokemon Gen 10 pourrait être présentée dès le mois de février prochain par l'éditeur japonais. Mais surtout, elle pourrait être « le bond visuel que les fans de Pokémon attendent depuis si longtemps ». D'après NateTheHate, « la Génération 10 de Pokemon pourrait être plaisante sur le plan visuel ». Nouveau moteur ? Nouveau rendu graphique ? Nouvelles fonctionnalités sur Nintendo Switch 2 ? C'est encore flou, mais il y a déjà de quoi être curieux, connaissant les difficultés qu'a rencontré la série ces dernières années. Rendez-vous en février pour en avoir le cœur net.

Source : NateTheHate