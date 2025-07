C’est l’une des jolies surprises du Pokémon Presents de ce 22 juillet 2025 avec l'annonce Pokemon ZA : Pokemon Friends a été officiellement annoncé par The Pokémon Company. Déjà teasé via quelques fuites sur l’App Store un peu plus tôt dans la journée, le jeu se dévoile enfin de façon officielle… et il a clairement de quoi séduire un large public. Disponible dès aujourd’hui sur iOS, Android et même Nintendo Switch, ce nouveau titre mise sur une ambiance douce, des puzzles accessibles et un univers adorable où les peluches Pokémon sont au cœur de l’expérience. Problème, il déçoit aussi sur la console de Nintendo....

Un nouveau jeu Pokemon gratuit mais...

Dans Pokemon Friends, le gameplay repose sur plus de 1 200 casse-têtes variés, mêlant défis rapides et énigmes plus complexes. Chaque puzzle complété permet de récupérer de la laine, une ressource centrale qui sert à fabriquer… des peluches Pokémon. Ces créations mignonnes deviennent alors le cœur du système de progression : plus vous jouez, plus vous débloquez de peluches. Une approche simple, mais efficace, pensée pour encourager une routine quotidienne.

L’action se déroule dans un lieu baptisé Thinkville, un petit village Pokemon dont les habitants ont besoin d’aide. Et ici, on ne combat pas, on résout des problèmes en démêlant le fil de leurs soucis, selon les mots poétiques de la présentation. Chaque mission réussie permet non seulement d’avancer dans l’histoire, mais aussi de personnaliser votre espace personnel, baptisé la Peluchambre : une chambre douillette à décorer avec papiers peints, meubles et, bien sûr, toutes les peluches que vous aurez confectionnées.

Une mauvaise surprise sur Nintendo Switch

Côté visuel, Pokemon Friends adopte un style chibi ultra coloré, proche de Pokémon Café ReMix ou Disney Emoji Blitz. Les peluches sont représentées dans un style doux et enfantin, clairement pensé pour plaire aux plus jeunes… mais pas seulement. La bande-son apaisante, les animations légères et l’ambiance cozy font de Pokémon Friends un jeu parfait pour se détendre, tout en offrant une bonne dose de personnalisation et de collection. Le jeu est disponible ici sur iOS, ici sur Android et ici sur l'eShop. Sauf que, mauvaise surprise, il est payant sur Nintendo Switch au prix de 9,99 euros. Un comble qui semble déjà énerver certains joueurs.

Source : The Pokemon Company