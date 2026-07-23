On connaît bien Nintendo pour son intransigeance absolue face à tout projet, même bénévole, qui porte la moindre atteinte aux droits de ses propriétés intellectuelles. Palworld en a fait l'amère expérience de plein fouet, alors que le géant japonais a multiplié les procès et le dépôt de brevets visant à éradiquer purement et simplement le titre de Pocketpair que beaucoup surnomment « Pokemon avec des flingues ». Et c'est finalement un jeu de fan, ce genre de création que Nintendo n'hésite pas à éliminer dès qu'il en entend parler, qui vient d'aider Pocketpair dans son procès contre Big N.

Un petit jeu Pokemon fan qui met des bâtons dans les roues de Nintendo dans son procès contre Palworld

À ce jour, Pokemon Generations, un « jeu fan en 3D indépendant » présenté en 2013, revient régulièrement dans les discussions entre fans de la franchise qui imaginent à quoi pourraient ressembler les futurs jeux de la série. Récemment, toutefois, ce jeu vieux de 13 ans a connu un destin pour le moins inattendu. L'Office Japonais des Brevets (OJB) l'a en effet invoqué pour contester des brevets potentiellement restrictifs qu'a déposé Nintendo dans le cadre de son procès à l'encontre de Palworld.

Comme le rapporte Automaton, l''OJB a récemment confirmé le rejet d'un brevet de Nintendo portant sur un « système de capture de monstres en jeu », que l'entreprise a tenté de déposer afin de se créer un casus belli afin d'attaquer Palworld en justice. Cela a d'ailleurs forcé Pocketpair à modifier certaines de ses fonctionnalités pour les rendre moins semblables à ceux de Pokemon. L'OJB cite ainsi directement le jeu fan Pokemon Generations dans sa notification de refus, sous la rubrique « Motifs de refus », en faisant valoir que « l'idée brevetée de Nintendo ne démontre pas une 'activité inventive' suffisante ».

Les joueurs crient déjà victoire, mais encore un peu trop tôt

Depuis la publication de la notification de refus de l'OJB à l'égard de Nintendo, les commentaires de la vidéo ci-dessus vieille de 13 ans ont fait l'objet d'un flot d'éloges et de cris de victoire du type « vous avez sauvé toute l'industrie ». Il convient toutefois de signaler que la décision de l'OJB ne signifie pas pour autant que la plainte de Nintendo contre Palworld est définitivement close, car il ne s'agit que d'un brevet parmi d'autres dont le géant japonais dispose (et pour certains inventés juste pour le principe d'attaquer Palworld en justice).

Le jeu de Pocketpair n'est donc pas encore pleinement tiré d'affaire, même s'il est plutôt rassurant de voir que Nintendo n'a, selon l'Office Japonais des Brevets, pas les droits exclusifs sur un concept aussi vague qu'un « système de capture de monstre ». Il lui reste toutefois d'autres brevets tout aussi génériques à opposer à Palworld, comme un « système de monte de monstre pour décoller et atterir ». L'avenir nous dira donc comment les déboires judiciaires de Pocketpair contre Big N évolueront à l'avenir, bien que le titre soit malgré tout récemment sorti en version 1.0, avec visiblement un certain succès.

Source : Automaton