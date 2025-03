Une fois de plus, Pokémon Pocket permet à ses fans de remporter de jolis cadeaux via un tout nouvel événement qui commence très bientôt. Que sait-on ?

Un nouvel événement arrive dans Pokemon TCG Pocket et il risque de mettre les joueurs à l’épreuve ! Baptisé "Triumphant Light SP Emblem", il repose sur un principe simple : enchaîner les victoires pour décrocher des récompenses exclusives. Prévu du 6 au 13 mars 2025, ce tournoi en ligne promet de l’action et de la stratégie.

Un défi basé sur les victoires consécutives dans Pokemon Pocket

L’objectif est clair dans cet événement Pokemon Pocket : plus vous gagnez de matchs d’affilée, plus vos récompenses seront intéressantes. Chaque duel disputé permet d’obtenir des Sablier Booster, un objet utile en jeu. Mais ce sont surtout les victoires qui rapportent gros.

Gagner plusieurs combats Pokemon permet d’accumuler de la Poudre d'Éclat, la monnaie du jeu. Plus la série de victoires est longue, plus la quantité obtenue est importante. Atteindre 15 victoires peut offrir une belle somme, idéale pour améliorer son deck et préparer les prochains défis.

Des emblèmes pour les meilleurs joueurs

En plus des récompenses classiques Pokemon, les participants peuvent aussi obtenir des Emblèmes spéciaux, qui témoignent de leur réussite. Tous ceux qui jouent recevront un Emblème de participation. Mais ceux qui enchaînent les victoires pourront décrocher des distinctions plus prestigieuses. Trois victoires d'affilée débloquent l’Emblème Bronze, quatre victoires donnent accès à l’Emblème Argent, et les joueurs qui atteignent cinq victoires consécutives obtiendront l’Emblème Or. Ces distinctions sont un bon moyen de se démarquer et de montrer son niveau dans la communauté.

Cet événement Pokemon Pocket est l’occasion idéale pour tester ses compétences et voir jusqu’où vous pouvez aller. Avec des récompenses motivantes et un format compétitif, il promet d’attirer les joueurs les plus ambitieux. Si vous aimez les défis et que vous voulez prouver votre valeur, ne manquez pas ce tournoi qui commence le 6 mars, soit ce jour ! Préparez votre meilleur deck et tentez d’enchaîner les victoires pour repartir avec les plus belles récompenses. Vous avez aussi toujours la possibilité de gagner une carte Pokemon rare.

Source : The Pokemon Company