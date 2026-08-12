En cet été caniculaire, Pokemon Pokopia vient rafraîchir les joueurs Nintendo Switch 2 avec Fonds-Bulleux, le premier DLC du jeu. Le spin-off, qui déjà séduit 4 millions de joueurs, délaisse les combats et la collectionnite aiguë pour une expérience autrement plus relaxante, à base de construction. Mais s’il y a bien un filon dans lequel Nintendo est passé maître, c’est bien celui de la nostalgie. Plus tôt dans l’année, le constructeur japonais a ainsi ressorti Pokemon Rouge Feu et Vert Feuille sur ses consoles modernes.

Des versions qui auraient tout aussi bien pu être intégrées au Nintendo Switch Online, mais qui ont finalement été vendues séparément. Cela suffisait à nourrir les espoirs de voir les générations suivantes profiter du même traitement. Et Big N aurait manifestement décidé de mettre directement le cap sur Hoenn. D'après une nouvelle rumeur, Pokemon Rubis, Saphir et Émeraude pourraient débarquer sur Nintendo Switch dès cet automne.

Trois jeux Pokemon cultes de retour sur Nintendo Switch ?

Ce n’est pas forcément la source que l’on aurait tendance à croire aveuglément lorsqu’il s’agit de Nintendo et pourtant, ses leaks récents sur la Nintendo Switch 2 collector de Zelda se sont discrètement confirmés avec les images ayant fuité hier. Shpeshal Nick affirme cette fois que Pokemon Saphir, Emeraude et Rubis seraient actuellement prévus « pour la fin septembre/octobre », a-t-il expliqué sur Twitter. Une fenêtre de sortie qui ne serait pas la plus tendre pour les joueurs, puisque les deux prochains mois s’annoncent particulièrement chargés, tous les éditeurs cherchant à éviter le raz-de-marée GTA 6, attendu le 19 novembre 2026. Rien d’officiel à ce stade évidemment, le conditionnel reste donc de rigueur jusqu’à une éventuelle annonce officielle de la firme japonaise.

Ce ne serait cependant pas une surprise pour de nombreux Pokéfans. Les fichiers des versions Rouge Feu et Vert Feuille, arrivées en février, contenaient en effet des mentions faisant référence à une compatibilité avec Pokemon Rubis, Saphir et Emeraude. Si l’information se confirme, le choix de délaisser Johto au profit d’Hoenn pourrait faire grincer quelques dents. Nintendo passerait en effet directement de la première à la troisième génération, laissant de côté Pokemon Or, Argent et Cristal. Mais quand on parle d’Emeraude, ça met tout de suite des étoiles dans les yeux. Sorti en 2004 sur GBA, il reste en effet l’un des épisodes les plus appréciés de la série, notamment grâce à sa fameuse Zone de Combat qui avait occupé les joueurs pendant plusieurs heures supplémentaires.

Pourquoi pas Or et Argent ?

L’explication se trouve peut-être du côté des plateformes. Vert Feuille et Rouge Feu étaient en effet les versions GBA de la première génération. Le trio de Hoenn, qui s’est écoulé à 23 millions d’exemplaires, était lui aussi sorti sur la même plateforme. Il pourrait donc simplement s’agir d’une question d’émulateur, puisque Or, Argent et Cristal ont été commercialisés sur Game Boy Color. Lugia et Ho-Oh avaient malgré tout fait leur nid sur l’e-Shop de la 3DS, là où Pokemon Emeraude, Rubis et Saphir restent, à ce jour, la seule génération principale à ne jamais avoir été rééditée avant 2026. Forcément, leur arrivée potentielle sur Nintendo Switch 2 aurait tout d’un petit événement pour les grands fans de Pokemon.

Source : Shpeshal Nick