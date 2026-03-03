Après les récentes annonces, une page est sur le point de se tourner pour Pokemon Ecarlate et Violet. Mais Game Freak prévoit tout de même de finir en beauté.

La semaine dernière, le monde du jeu vidéo vibrait au rythme des annonces du dernier Pokemon Presents. L'événement était particulièrement attendu, puisqu'il résonnait avec les 30 ans de la franchise. Un âge honorable qui a, jusqu'à aujourd'hui, été rythmé par 9 générations de monstres de poche. Mais la 10ᵉ s'apprête à prendre la relève, signant doucement la fin de l'ère Écarlate et Violet. Cette nouvelle risque de faire des malheureux chez les fans.

Le dernier tour pour Pokemon Ecarlate et Violet

Quatre ans après leur lancement, Pokemon Ecarlate et Violet peuvent se réjouir de leur bilan. La 9G était celle de tous les records, avec 28,1 millions d'exemplaires écoulés au dernier trimestre 20251. Elle a en plus eu droit à une belle longévité, voyant la 10G prendre son temps pour se dévoiler. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Créant tout de même la surprise, la Company a fait une annonce qui ne fera pas que des heureux.

Même si une partie des joueuses et joueurs se contentent de vivre l'aventure solo des jeux Pokemon, beaucoup se lancent aussi à fond dans le challenge en ligne. Les versions Ecarlate et Violet n'ont évidemment pas fait exception. Ainsi, depuis la sortie des jeux, les fans enchaînent les combats classés au fil des saisons. Sauf qu'avec l'annonce de la 10G, qui sera représentée par les versions Vents et Vagues en 2027, le couperet est tombé.

La saison 40 des combats classés de Pokemon Ecarlate et Violet s'est ouverte avec le mois de mars. Celle-ci se poursuivra tout au long du mois avant d'arriver à ce qui représentera les ultimes confrontations. En effet, le 1er avril 2026 commencera la saison 41. Or, la Company a confirmé qu'il s'agirait de la toute dernière. Pas beaucoup plus de détails, si ce n'est qu'elle suivra le règlement I. Aussi, on sait qu'elle courra jusqu'à ce que les services en ligne tirent leur révérence. Or, nous n'avons pas encore de date précise à ce propos. Toujours est-il qu'une page s'apprête à se tourner pour des millions de joueurs et de joueurs.

© The Pokémon Company.