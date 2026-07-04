Pokemon Ecarlate et violet permettent une fois de plus de capturer un pokemon rare et puissant grâce à ses raids 7 étoiles. C'est un pokemon hyper apprécié qui est disponible cette semaine.

Cette semaine, un nouveau starter est disponible dans le nouveau raid 7 étoiles de Pokemon Ecarlate & Violet. Il s'agit en prime d'une créature très appréciée puisque l'heureux élu n'est autre que Typhlosion, ultime évolution de Héricendre, starter de type Feu iconique de la seconde génération. Il ne s'agit toutefois pas de sa version disponible dans Pokemon Or et Argent, mais bien de sa forme Hisui, apparue la première fois dans Legendes Arceus.

Un pokemon très apprécié à capturer dès maintenant dans Ecarlate & Violet

Ce Typhlosion forme Hisui sera disponible dans les raids 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet à partir du 3 juillet 2026, et ce jusqu'au 9 juillet 2026. Comme d'habitude, il s'agit d'un pokemon extrêmement fort, doté de son emblème Surpuissant et d'attaques redoutables avec d'énormément de points de vie. Il va sans dire qu'il faudra être bien préparé avant d'aller l'affronter, et bien évidemment compter sur quelques camarades pour vous épauler si possible. Comme d'habitude vous ne pourrez capturer le pokemon qu'une seule fois et plusieurs récompenses sont à la clé comme des Bonbons Exp, ou de quoi booster les statistiques de votre équipe.

Quelques conseils pour battre le Typhlosion Hisui du raid 7 étoiles facilement

Vous pouvez d'office oublier les attaques de type Combat, ce Typhlosion étant de type Feu et Spectre, il sera complètement insensible Cependant, des attaques Eau, Sol ou encore Ténèbres peuvent être très efficaces. Ne vous risquez pas à sortir un pokemon Spectre, ce serait très dangereux à moins que celui-ci possède une grande vitesse et de quoi se défendre. Avec son attaque Cortège Funèbre de type Spectre, Typhlosion pourra en effet faire des ravages. Enfin notez que son Tera Type Feu, qui renforce ses attaques élémentaires, en fait évidemment un destructeur de tous les types Plante et Acier, vous pouvez donc complètement les oublier.

Niveau : 100

Type : Feu et Spectre / Téra Type Feu

Attaque Cortège Funèbre Lance-Flammes Feu Follet Exploforce Zenith

Faiblesse : Eau, Sol, Roche, Spectre, Ténèbres

Resistance : Acier, Fée, Combat, Feu, Normal, Insecte, Poison, Plante

Fort contre : Psy, Plante, Acier, Spectre, Glace, Insecte

Comment participer au raid 7 étoiles sur Pokemon Ecarlate & Violet ?

Pour accéder à ce nouveau raid 7 étoiles et tenter de capturer ce Typhlosion de Hisui, il faudra mettre à jour Pokemon Ecarlate & Violet et les Actus Poke Portail. Habituellement, c'est automatique, mais ce n'est parfois pas le cas. Vous pouvez donc le faire manuellement si besoin en vous rendant dans les menus du jeu via ces simples étapes : Poke Portail > Cadeau Mystère > Recevoir les Actus Poke Portail.