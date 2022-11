La double grosse sortie de Nintendo fait beaucoup parler d’elle depuis sa sortie le 18 novembre dernier. Bien que moqué ou boudé à cause de ses bugs, Pokemon Écarlate & Violet a également un très grand nombre de fans qui crapahutent en Paldea pour remplir leur Pokedex. Des petits malins semblent d'ailleurs avoir trouvé un moyen de grandement se faciliter la tâche en dupliquant leurs petites bestioles, et même les shiny ! Mais il y a un gros risque.

Vous pouvez dupliquer vos pokemon dans Pokemon Écarlate & Violet...

Plusieurs joueurs ont en effet rapporté que lorsque l’on se trouve près d’une zone avec un chargement (comme la ville centrale par exemple), il suffit d’attraper un pokemon, puis de changer de zone pour provoquer un chargement. Une fois celui-ci terminé, il faut rapidement sauvegarder sa partie puis quitter le jeu.

À votre reconnexion, le pokemon que vous avez attrapé apparaîtra de nouveau. Un exploit bug qui permet donc de dupliquer les petits monstres pour les attraper à la chaîne, et dans le cas où ce serait un pokemon shiny, de le capturer en plusieurs exemplaires sans forcer.

... mais vous risquez peut-être gros

Bien que ce bug devrait être corrigé rapidement, il reste pour l’heure possible de l'utiliser. Mais attention toutefois, parce que Nintendo veille au grain et pourrait punir les joueurs ayant glitché. Peu avant la sortie de Pokemon Écarlate et Violet, The Pokemon Company avait déclaré être prêt à prendre des mesures pour lutter contre les tricheurs.

Cela englobe les joueurs qui modifient les données de leur pokemon, les usurpations d’identités ou ceux qui possèdent des pokemon obtenus autrement qu’en jouant normalement au jeu. Ce qui pourrait donc également compter les petits monstres capturés avec des exploits bugs.

Et la punition est sévère, puisque être surpris en utilisant de telles méthodes est passible d’un bannissement pur et simple des services en ligne de la franchise.

Dans le doute donc, nous vous déconseillons grandement de vous amuser avec les limites du jeu pour dupliquer vos pokemon. Sans compter que vous pourriez abîmer votre sauvegarde en faisant une mauvaise manipulation. Et puis de toute façon, tricher, c’est mal.