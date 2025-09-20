Game Freak vous propose de renforcer votre équipe une nouvelle fois avec un spécimen ultra-rare à récupérer dans Pokemon Ecarlate & Violet. C'est le moment de foncer !

Les événements vont et viennent depuis le lancement de Pokemon Ecarlate et Violet. C'est toujours l'occasion de mettre la main sur des créatures quasiment introuvable autrement, et gratuitement dans le jeu en plus ! Un nouveau est justement disponible tout le week-end. Il n'attend que vous et vous n'avez même pas besoin de vous armer de Poké Ball pour l'obtenir. On vous explique tout en détail !

Il n'attend que vous dans Pokemon Ecarlate et Violet

Ça y est ! La grosse chasse aux Fléaux chromatiques s'est achevée dans Pokemon Ecarlate et Violet. Cet été et jusqu'à la rentrée, vous pouviez participer à des raids Teracristal événementiels spéciaux. Chacun vous permettait d'affronter l'un des quatre fléaux et, si le nombre de victoires totales de tous les joueurs atteignait le million, le spécimen vous était offert en guise de Cadeau Mystère.

Ainsi, après Chongjian, Baojian et Dinglu, c'est au tour du quatrième et dernier Fléau de s'offrir aux joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet . Au terme des raids Tera du 1er au 14 septembre, le nombre total de victoires a atteint le chiffre impressionnant de 3 126 823 ! C'est donc confirmé : vous pouvez récupérer dès à présent un Yuyu shiny de type Téracristal Feu dès maintenant. Déjà rare à l'origine, le fait qu'il soit chromatique le rend quasiment impossible à trouver. C'est par conséquent une occasion à ne vraiment pas louper. Vous avez jusqu'au mardi 30 septembre inclus pour réclamer votre cadeau.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Comment récupérer un Cadeau Mystère dans Écarlate et Violet ?

Puisque que Yuyu shiny est offert par le système de Cadeau Mystère de Pokemon Ecarlate et Violet, vous n'avez besoin que de votre Switch 1 ou 2 ! Il n'est en effet pas nécessaire de disposer d'un abonnement au Nintendo Switch Online. Il faut simplement que votre console soit connectée à internet. Une fois cette condition remplie, vous n'avez plus qu'à suivre la procédure habituelle :

Lancez votre partie de Pokemon Ecarlate ou Violet.

Allez dans « Poké Portail » depuis le menu principal.

Continuez dans « Cadeaux Mystère », puis sélectionnez « Via Internet ».

», puis sélectionnez « Via Internet ». Choisissez ensuite le cadeau à recevoir.

Le tour est joué ! Yuyu shiny vous attendra directement dans votre équipe (s'il restait une place) ou dans votre PC.